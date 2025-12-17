Citi relève l'objectif de cours de PepsiCo à 170 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Citi relève son objectif de cours de PepsiCo PEP.O à 170 dollars contre 165, soit une hausse de 29,8 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier estime que l'action de PepsiCo semble trop faible pour une entreprise qui continue d'augmenter ses ventes, qui affiche des perspectives pour 2026 supérieures aux prévisions et qui prend des mesures pour réparer PepsiCo Foods North America et augmenter les volumes

** Le 8 décembre, Co a publié des prévisions préliminaires pour 2026, appelant à une croissance organique des ventes de 2 % à 4 %, avec une performance plus forte au second semestre

** La société de courtage indique que les activités internationales de PepsiCo - environ 40 % du chiffre d'affaires total - continuent de connaître une forte croissance à un chiffre et sont sous-évaluées par rapport au multiple d'évaluation global de l'entreprise

** Les récentes baisses de prix, promotions et lancements 2026 de PEP - Muscle Milk, Starbucks RTD Coffee + Protein, et les innovations Cheetos/Doritos - stimulent les volumes et devraient aider la PNFA à renouer avec la croissance, selon la société de courtage

** 9 des 26 sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou un "achat fort", 16 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; le PT médian est de 164 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, PEP a baissé de 1,1 % depuis le début de l'année