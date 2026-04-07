Citi relève DSV à "acheter" en raison de la convergence sous-estimée des bénéfices de Schenker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Citi fait passer la société danoise de transport et de logistique DSV DSV.CO de "neutre" à "achat", augmentant le PT de 1,7 % à 1 812 DKK, car le marché sous-estime la convergence des bénéfices avec son homologue DB Schenker, récemment acquis

** Le courtier déclare que "le marché sous-estime l'opportunité GP/TEU" de l'alignement du bénéfice brut de DB Schenker par conteneur d'expédition standard avec celui de DSV

** Il ajoute qu'il y a de l'optimisme pour le bénéfice brut par unité en 2026 en raison des taux de fret plus élevés dans les divisions aériennes et maritimes du groupe combiné

** Chaque augmentation de 100 DKK du bénéfice par conteneur de Schenker équivaut à une augmentation d'environ 50 points de base de l'Ebit 2027, note la société de courtage

** Citi s'attend à ce que la journée des marchés financiers du 12 mai reflète cette dynamique positive dans les prévisions à moyen terme et révise les objectifs de synergie de 9 milliards de DKK pour l'accord avec Schenker

** Sur les 22 analystes qui couvrent l'action, 21 la considèrent comme "strong buy" ou "buy", et un comme "hold", selon les données de LSEG