Citi réduit ses objectifs de rendement pour consacrer plus d'argent aux mesures réglementaires, et prévoit 20 milliards de dollars de rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Citi réduit les objectifs 2026 de ROTCE en invoquant des dépenses réglementaires plus élevées

*

La banque annonce 20 milliards de dollars de rachats d'actions, dont 1,5 milliard au 1er trimestre

*

Citi dépasse les estimations de bénéfices du 4ème trimestre; les négociateurs et les traders brillent

*

Les actions bondissent de 6 % dans la matinée

(Ajout des commentaires du directeur financier de Citigroup aux journalistes, refonte) par Tatiana Bautzer et Manya Saini

Citigroup C.N a revu à la baisse ses prévisions de rentabilité pour 2026, alors qu'il fait face à des dépenses réglementaires croissantes, mais a également annoncé un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.

Citigroup a dépassé les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre, alimenté par la force du trading et des transactions. Sur une base ajustée, Citi a déclaré un bénéfice de 1,34 $ par action au quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,22 $, selon les données compilées par LSEG.

Les actions du troisième plus grand banque américainont grimpé de 6 % dans les échanges matinaux de mercredi. "2024 a été une année critique et nos résultats montrent que notre stratégie donne les résultats escomptés et renforce les performances de nos activités", a déclaré Jane Fraser , directeur général de Citi, dans un communiqué.

Mais la banque a réduit ses prévisions de rendement des capitaux propres corporels (ROTCE) pour l'année prochaine, passant d'une fourchette de 11 à 12 % à une fourchette de 10 à 11 %. "Bien que nous nous attendions maintenant à ce que notre ROTCE 2026 se situe entre 10 % et 11 % afin de réaliser des investissements supplémentaires dans nos activités et notre transformation, ce niveau est un point de repère et non une destination", a déclaré M. Fraser.

La banque investit davantage pour résoudre ses problèmes de conformité , a déclaré Mark Mason, directeur financier, aux journalistes, en faisant référence aux sanctions réglementaires en matière de gestion des risques et de gouvernance des données .

"Nous avons vu la nécessité d'investir davantage dans la transformation des données, de la technologie et dans l'amélioration de la qualité des informations issues de nos rapports réglementaires", a-t-il déclaré.

En 2020, l'Office of the Comptroller of the Currency et la Federal Reserve ont infligé à Citi une amende de 400 millions de dollars pour certains manquements en matière de risques et de données. L'année dernière, en juillet, les régulateurs ont infligé à Citi une amende de 136 millions de dollars pour progrès insuffisants dans la résolution de ces problèmes.

Le conseil d'administration de Citia approuvé un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars, autorisant la direction à racheter jusqu'à 1,5 milliard de dollars au cours du premier trimestre 2025.

TRADING, BANQUE D'INVESTISSEMENT

Citi a déclaré un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars, soit 1,34 dollar par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une perte de 1,8 milliard de dollars un an plus tôt. Le revenu total a augmenté pour atteindre 19,6 milliards de dollars, contre 17,4 milliards de dollars un an plus tôt.

Les salles de marché ont bénéficié d'une année exceptionnelle pour les actions américaines, le S&P 500 .SPX ayant atteint des niveaux record au quatrième trimestre. Les revenus des marchés de Citi ont bondi de 36 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars au cours du trimestre, les revenus des marchés des titres à revenu fixe et des actions ayant grimpé de 37 % et 34 %, respectivement.

Les négociateurs de Wall Street ont également profité de la reprise des fusions, des acquisitions et des introductions en bourse, après une période d'inactivité de près de trois ans. Les activités des banques sur les marchés des capitaux ont été stimulées au second semestre 2024, car les entreprises clientes ont émis davantage de titres de créance et d'actions. Les revenus de la banque d'investissement de Citi ont augmenté de 35 % pour atteindre 925 millions de dollars au quatrième trimestre.

Les revenus mondiaux de la banque d'investissement ont bondi de 26 % en 2024 pour atteindre 86,8 milliards de dollars, selon les données de Dealogic. Au cours de la même période, Citi a perçu les cinquièmes honoraires les plus élevés de toutes les banques.

M. Mason a déclaré que les entreprises clientes sont actives et qu'il s'attend à une augmentation des transactions.

"Le sentiment global est largement positif", a-t-il déclaré, ajoutant que les clients sont optimistes malgré l'incertitude politique de la future administration présidentielle américaine. Le revenu bancaire global s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une hausse de 27 % par rapport à l'année précédente.

L'action de Citi a fait un bond de 37 % en 2024, surpassant l'indice bancaire plus large .SPXBK et les marchés boursiers

.SPX , les investisseurs ayant salué les efforts de transformation de la banque déployés par la directeur général Jane Fraser.

À la fin de l'année 2023, Mme Fraser a présenté un plan visant à accroître les bénéfices, à rationaliser les opérations et à combler les lacunes de longue date dans la gestion des risques et la gouvernance des données de la banque, et une grande partie de la réorganisation a été réalisée l'année dernière.

Les revenus de la division de gestion de patrimoine de Citi, un élément clé de la stratégie de croissance de Fraser, ont augmenté de 20 % pour atteindre 2 milliards de dollars.