Citi réduit le PT d'Adobe en raison de la pression attendue sur les marges et de l'augmentation des dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 décembre - ** Citi réduit l'objectif de cours du créateur de Photoshop Adobe ADBE.O à 366 $ contre 400 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 12 % par rapport à la dernière clôture du titre.
** La société de courtage s'attend à ce que la société batte les prévisions du 4ème trimestre, notant la décision d'arrêter de déclarer les revenus récurrents annualisés pour Document Cloud, son gestionnaire de documents numériques et de flux de travail, ce qui, selon Citi, suggère un ralentissement de la croissance dans les médias numériques.
** Le courtage signale une concurrence croissante pour Creative Cloud, avec des marges qui devraient se contracter légèrement car ADBE augmente ses investissements dans l'IA interne et les LLM de tiers.
** La note moyenne de 40 analystes est "acheter", leur objectif de cours médian est de 460 $ - données compilées par LSEG.
** Jusqu'à la dernière clôture, ADBE a chuté de 26,5 % cette année.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer