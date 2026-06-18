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Citi recrute Mansfield de la Deutsche Bank pour diriger ses activités de fusions-acquisitions dans la région EMEA - note interne
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 18:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anousha Sakoui

Citi a recruté William Mansfield au poste de responsable des fusions-acquisitions pour le Royaume-Uni, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) de la Deutsche Bank, selon une note interne consultée jeudi par Reuters et confirmée par un porte-parole de Citi. Cette embauche s’inscrit dans la continuité de la campagne de recrutement menée par la banque américaine depuis la nomination de Viswas Raghavan, ancien de JPMorgan, en 2024.

* M. Mansfield était auparavant responsable des fusions-acquisitions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Deutsche Bank et avait auparavant occupé divers postes de direction chez Credit Suisse.

* Il remplacera Robin Rousseau et Barry Weir, qui dirigeaient auparavant cette activité pour Citi dans la région.

* Robin Rousseau, qui a rejoint la banque en 2020, a été promu au poste de président mondial des fusions-acquisitions. Il se concentrera sur les clients européens et les opérations transfrontalières, selon la note de service.

* Barry Weir a été promu au poste de vice-président des fusions-acquisitions et se concentrera principalement sur les ressources naturelles ainsi que sur les clients et les transactions britanniques, selon la note de service.

* M. Mansfield sera basé à Londres et rendra compte à Guillermo Baygual et Drago Rajkovic, co-responsables mondiaux de la division fusions-acquisitions chez Citi; il devrait prendre ses fonctions en septembre.

* La Deutsche Bank a confirmé dans une note le départ de Mansfield et a annoncé que Tobias Wagnert, actuellement responsable de la couverture des services bancaires d'investissement pour la région EMEA (hors Allemagne, Suisse et Autriche), deviendrait le responsable des fusions-acquisitions pour la région EMEA, avec effet immédiat.

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