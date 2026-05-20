Citi recrute Jaschke pour diriger ses activités de fusions-acquisitions dans le secteur des outils pour les sciences de la vie sur la côte ouest

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabrina Valle

Citigroup C.N a recruté Eric Jaschke, ancien banquier spécialisé dans le secteur de la santé chez JPMorgan qui s'était ensuite orienté vers des fonctions dans l'industrie, au poste de directeur au sein de son unité de banque d'investissement dédiée à la santé, selon une note interne consultée par Reuters.

M. Jaschke dirigera les activités sur la côte ouest dans les domaines des outils et du diagnostic en sciences de la vie ainsi que de la biologie numérique, et sera basé à San Francisco à compter du 1er juin, selon la note de service rédigée par Charles Adams, directeur général chargé du secteur de la santé.

* M. Jaschke occupait jusqu'à récemment le poste de vice-président des finances et du développement commercial chez Ultima Genomics, une société spécialisée dans le séquençage de l'ADN, après avoir travaillé comme directeur principal des relations avec les investisseurs et des finances stratégiques chez 10x Genomics, une entreprise de génomique.

* Il a passé cinq ans chez JPMorgan, qu'il a quitté en 2020 en tant que vice-président spécialisé dans les outils, les diagnostics et les technologies médicales.