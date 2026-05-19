Citi prévoit une remontée du prix du pétrole à 120 dollars le baril en raison des risques liés au détroit d'Ormuz, et prévient qu'il pourrait atteindre 150 dollars le baril

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Citi a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que le Brent atteigne 120 dollars le baril à court terme, affirmant que les marchés pétroliers sous-estimaient le risque d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement et les risques extrêmes plus généraux.

La banque a indiqué que son scénario optimiste table sur une hausse du prix du Brent à 150 dollars le baril, en supposant que le détroit d'Ormuz rouvrira progressivement au cours du troisième trimestre.

Les cours du pétrole ont clôturé en baisse mardi après que le vice-président JD Vance a déclaré que les États-Unis et l'Iran avaient fait des progrès dans leurs négociations, aucune des deux parties ne souhaitant voir la reprise des hostilités.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 pour juillet se sont établis à 111,28 dollars le baril mardi.

La banque a indiqué que ses perspectives pour 2027 concernant les prix du pétrole étaient extrêmement difficiles à prévoir, mais que son scénario central tablait sur des prix du Brent compris entre 80 et 90 dollars le baril, en supposant que l'Iran maintienne le contrôle des flux dans le détroit d'Ormuz et équilibre ses exportations de pétrole avec les prévisions de croissance de la demande.

Citi prévoit que la croissance de la demande de pétrole en 2026 se contractera de 0,6 million de barils par jour. Elle a déclaré que la faiblesse apparente de la demande surestime probablement les baisses réelles de la consommation, car les réductions des stocks et les coupes dans les raffineries masquent une destruction relativement limitée de la demande finale.

La banque estime que les stocks mondiaux de pétrole diminueront d'environ 1 milliard de barils cette année.

"Nous estimons que la plupart de ces baisses auront lieu en dehors de la Chine, et que les stocks hors Chine sont en passe de retomber à leurs plus bas niveaux de 2011-2014", a déclaré Citi.

Bien que Citi est restée optimiste à court terme, elle a laissé entendre que les conditions actuelles du marché devraient persister pendant six à neuf mois supplémentaires avant que les niveaux de stocks hors de Chine puissent baisser aux niveaux observés pour la dernière fois lors du deuxième choc pétrolier.

Concernant le gaz naturel, la banque a maintenu ses prévisions pour les prix au Henry Hub aux États-Unis, soutenus par une forte production, mais a évoqué des risques de hausse des prix en Europe et en Asie, les prix au TTF devant s'établir en moyenne à environ 17,8 dollars par million d'unités thermiques britanniques si les perturbations persistent.