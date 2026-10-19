Citi prévoit une hausse des bénéfices chez Xero, société cotée à l'ASX, à l'approche de la publication de ses résultats du premier semestre

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19 octobre - ** Citi réitère sa veille sur les catalyseurs positifs concernant Xero XRO.AX en amont de la publication de ses résultats du premier semestre 2027, tablant sur une forte croissance du chiffre d'affaires et un potentiel de hausse des marges pour l'exercice 2027 grâce à la maîtrise des coûts

** Citi maintient sa recommandation "Achat" sur Xero, avec un objectif de cours de 91,55 dollars australiens

** La société estime que les inquiétudes concernant la croissance de Xero aux États-Unis sont exagérées et n’affectent pas sa dynamique à court terme dans la région

** La société de courtage précise que sa prévision de bénéfice net après impôts (NPAT) pour le premier semestre 2027, à 60 millions de dollars australiens (41,86 millions de dollars américains), est supérieure d’environ 7 % au consensus, après un assouplissement des attentes de résultats ces derniers mois

** Sur 13 analystes, 11 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et deux "conserver", avec un objectif de cours médian de 118,50 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 47,1 %, à la dernière clôture

(1 $ = 1,4333 dollar australien)