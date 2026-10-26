Citi place la société australienne Computershare sous surveillance pour des catalyseurs positifs à l'approche de l'assemblée générale annuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Citi place Computershare Ltd CPU.AX sous surveillance pour ses catalyseurs positifs, s'attendant à ce que la société communique des informations encourageantes lors de son assemblée générale annuelle du 12 novembre

** La société de courtage s'attend à ce que CPU réaffirme au moins son objectif de croissance des bénéfices de 6 % pour l'exercice 2027, avec quelques chances d'une légère révision à la hausse

** Citi estime que les revenus de marge prévisionnels de Computershare pour l’exercice 2027 sont légèrement en avance sur les attentes, grâce à une hausse des taux américains en septembre plus précoce que prévu et à des soldes plus élevés liés aux opérations sur titres et aux émissions de dette

** Toutefois, Citi estime que l’impact positif sur les résultats à court terme sera probablement limité

car environ 60 % du portefeuille est couvert et les fonds supplémentaires pourraient générer des rendements plus faibles

** La société de courtage estime que l’entreprise atteindra une trésorerie nette d’ici le premier semestre de l’exercice 27 ou disposera d’une capacité d’endettement d’environ 3,3 milliards de dollars pour des acquisitions

** Citi maintient sa note « neutre » et son objectif de cours inchangé à 43,20 dollars australiens

** Depuis le début de l’année, l’action affiche une hausse de 26,2%, à la dernière clôture