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Citi place la société australienne Computershare sous surveillance pour des catalyseurs positifs à l'approche de l'assemblée générale annuelle
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 20:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Citi place Computershare Ltd CPU.AX sous surveillance pour ses catalyseurs positifs, s'attendant à ce que la société communique des informations encourageantes lors de son assemblée générale annuelle du 12 novembre

** La société de courtage s'attend à ce que CPU réaffirme au moins son objectif de croissance des bénéfices de 6 % pour l'exercice 2027, avec quelques chances d'une légère révision à la hausse

** Citi estime que les revenus de marge prévisionnels de Computershare pour l’exercice 2027 sont légèrement en avance sur les attentes, grâce à une hausse des taux américains en septembre plus précoce que prévu et à des soldes plus élevés liés aux opérations sur titres et aux émissions de dette

** Toutefois, Citi estime que l’impact positif sur les résultats à court terme sera probablement limité

car environ 60 % du portefeuille est couvert et les fonds supplémentaires pourraient générer des rendements plus faibles

** La société de courtage estime que l’entreprise atteindra une trésorerie nette d’ici le premier semestre de l’exercice 27 ou disposera d’une capacité d’endettement d’environ 3,3 milliards de dollars pour des acquisitions

** Citi maintient sa note « neutre » et son objectif de cours inchangé à 43,20 dollars australiens

** Depuis le début de l’année, l’action affiche une hausse de 26,2%, à la dernière clôture

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 20:47:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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