Citi obtient l'autorisation de créer une filiale de titres en Chine détenue à 100 %

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(Ajoute des précisions et du contexte aux paragraphes 4, 6 et 8)

par Selena Li

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a annoncé vendredi avoir approuvé le projet de Citi C.N , visant à créer une filiale de titres détenue à 100 % dans le pays, permettant ainsi à la banque de Wall Street de renforcer sa présence dans la deuxième économie mondiale.

Basée à Shanghai, Citigroup Securities China Company est autorisée à proposer des services liés aux marchés de capitaux onshore à des clients nationaux et étrangers, notamment la prise ferme, le courtage en actions, les transactions sur titres onshore, l'analyse financière et le conseil en investissement.

La banque américaine, qui propose des services bancaires aux entreprises, aux institutions et autres en Chine, avait déposé fin 2021 une demande de licence pour une filiale de courtage détenue à 100 % en Chine continentale, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer ses activités onshore en Chine.

Cette autorisation intervient alors que la Chine s’est engagée à poursuivre l’ouverture de ses marchés financiers nationaux aux entreprises internationales, même si l’intensification des tensions géopolitiques, le durcissement de la surveillance réglementaire et l’évolution du contexte macroéconomique incitent de nombreuses institutions financières étrangères à évaluer avec prudence les risques et les avantages de leur expansion sur le marché onshore.

Citi recrute pour cette activité depuis deux ans et vise à doubler ses effectifs pour atteindre environ 100 personnes d’ici la fin de l’année, a déclaré en septembre à Reuters une source proche du dossier .

La Chine voit de plus en plus d’entreprises technologiques et d’autres secteurs faire appel à ses marchés boursiers nationaux pour lever des fonds, ce qui attire des flux de capitaux croissants vers ces marchés.

« En ajoutant des capacités onshore à notre plateforme mondiale, nous serons en mesure d’offrir davantage à nos clients sur les marchés de capitaux nationaux chinois, notamment en les aidant à lever des capitaux, à accéder à des investisseurs et à négocier localement, tout en les mettant en relation avec des opportunités à travers le monde », a déclaré Jane Fraser, directrice générale du groupe Citi, dans un communiqué.

En 2025, les bénéfices de la filiale chinoise détenue à 100 % par Goldman Sachs, concurrent de Citi, ont presque triplé pour atteindre 1,46 milliard de yuans (217,39 millions de dollars), tandis que ceux d’un autre concurrent, JPMorgan, ont presque quadruplé pour s’établir à 984 millions de yuans, selon leurs rapports annuels chinois.