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Citi nomme un ex-Morgan Stanley au poste de directeur de la recherche
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 12:14

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Citi a officialisé mercredi la nomination de Michael Zezas, un ancien cadre de Morgan Stanley, en tant que nouveau directeur de sa recherche économique, un poste qui était jusqu'ici assuré à titre intérimaire par Rob Rowe.

Dans un message envoyé à ses équipes, David Livingstone, le directeur de la clientèle du groupe bancaire américain, précise que Michael Zezas a passé plus de 20 ans chez Morgan Stanley, où il exerçait tout récemment les fonctions de directeur adjoint de la recherche au niveau mondial.

Il avait auparavant dirigé les équipes mondiales de recherche actions et obligations.

Un savoir-faire clé selon Citi

David Livingstone souligne que cette arrivée s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à renforcer les activités de recherche à un moment où celles-ci deviennent de plus en plus indispensables, de son point de vue.

"Sa nomination témoigne de notre volonté de renforcer une expertise clé, au service de nos clients et se situant au coeur de la croissance de nos métiers de marchés, de banque, de gestion de fortune et de services", explique-t-il.

"Il s'agit notamment de s'assurer que nos travaux de recherche parviennent à nos clients de façon plus réactive, pertinente et de manière parfaitement intégrée à leurs prises de décision", ajoute David Livingstone.

Le poste de Michael Zezas sera basé à New York.

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