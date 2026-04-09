Citi maintient sa recommandation de "vente" sur Bendigo and Adelaide Bank, estimant que les résultats du troisième trimestre ne devraient pas entraîner de révisions des bénéfices

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9 avril - ** Citi maintient sa recommandation de "vente" sur la banque australienne Bendigo and Adelaide Bank BEN.AX , déclarant que bien que la mise à jour commerciale du troisième trimestre de la banque ait été bien accueillie, les chiffres clés sont conformes aux prévisions antérieures et n'entraînent pas de révisions durables des bénéfices.

** L'action de la banque régionale a bondi de 8,4 % jeudi après avoir affiché un bond de 12,8 % de son bénéfice de trésorerie après impôts au troisième trimestre à 137,9 millions de dollars australiens (97,63 millions de dollars).

** Citi a déclaré que les bénéfices ont dépassé le consensus de la VA du second semestre, mais a averti que cette surperformance était due à la qualité des actifs et aux effets de calendrier sur les autres produits d'exploitation et les coûts.

** La société de courtage indique que les vents favorables qui ont entraîné une marge nette d'intérêts "forte" de 1,98 % au troisième trimestre – la composition, la réévaluation des prix et la baisse des actifs liquides – sont susceptibles de s'inverser partiellement avec la reprise de la croissance du bilan, et signale une baisse des actifs productifs d'intérêts moyens.

** Citi ajoute que les économies réalisées grâce aux nouveaux partenariats sont déjà intégrées dans les objectifs de réduction des coûts de la direction.

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 7,8 %

(1 $ = 1,4124 dollar australien)