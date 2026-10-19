 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citi maintient sa recommandation « acheter » sur Challenger, estimant que la filiale de Daiichi devrait améliorer son offre publique d'achat
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 21:49

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

19 octobre - ** Citi maintient sa recommandation « acheter » sur la société australienne Challenger CGF.AX et relève son objectif de cours à 13,20 dollars australiens

** La société de courtage estime que l'offre publique d'achat proposée par Daiichi Life, à 11,80 dollars australiens par action, a peu de chances d'obtenir le soutien du conseil d'administration à ce niveau et s'attend à ce que des négociations aient lieu pour obtenir un prix plus élevé

** L'offre publique d'achat de Daiichi valorise le gestionnaire d'actifs à 7,94 milliards de dollars australiens, soit 5,54 milliards de dollars

** Citi ajoute que les récentes opérations de fusion-acquisition dans le secteur des services financiers ont comporté une prime moyenne d’environ 40 % par rapport au cours moyen pondéré en volume (VWAP) sur un mois, comparé à la prime actuelle de l’offre de Daiichi

** “L’offre devra certainement être revue à la hausse, mais les perspectives de conclusion de l’opération semblent solides” — Citi

** Indique que les prévisions de Challenger concernant le BPA de base pour l’exercice 2027, comprises entre 45 et 49 cents australiens par action, restent inchangées, et relève ses prévisions de BPA de base de 1 % pour l’exercice 2027E et de 0,3 % pour les exercices 2028E et 2029E

** Jefferies estime que “la prime de contrôle de 17,7 % semble modeste par rapport aux primes historiques versées par les assureurs japonais”

** “En résumé, nous nous attendons à ce que les négociations débouchent sur une offre plus élevée” — Jefferies

** Le titre affiche une hausse de plus de 25 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture

(1 dollar américain = 1,4327 dollar australien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CITIGROUP
121,915 USD NYSE -1,86%
DAIICHI LIFE GRP
10,365 EUR Tradegate -1,43%
DAIICHI LIFE GRP
12,0000 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 21:49:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,43 +3,54%
CAC 40
7 868,05 -1,11%
TOTALENERGIES
80,53 -0,22%
2CRSI
26,78 +2,06%
STELLANTIS
3,852 -3,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank