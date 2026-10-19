Citi maintient sa recommandation « acheter » sur Challenger, estimant que la filiale de Daiichi devrait améliorer son offre publique d'achat

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(Actualités)

19 octobre - ** Citi maintient sa recommandation « acheter » sur la société australienne Challenger CGF.AX et relève son objectif de cours à 13,20 dollars australiens

** La société de courtage estime que l'offre publique d'achat proposée par Daiichi Life, à 11,80 dollars australiens par action, a peu de chances d'obtenir le soutien du conseil d'administration à ce niveau et s'attend à ce que des négociations aient lieu pour obtenir un prix plus élevé

** L'offre publique d'achat de Daiichi valorise le gestionnaire d'actifs à 7,94 milliards de dollars australiens, soit 5,54 milliards de dollars

** Citi ajoute que les récentes opérations de fusion-acquisition dans le secteur des services financiers ont comporté une prime moyenne d’environ 40 % par rapport au cours moyen pondéré en volume (VWAP) sur un mois, comparé à la prime actuelle de l’offre de Daiichi

** “L’offre devra certainement être revue à la hausse, mais les perspectives de conclusion de l’opération semblent solides” — Citi

** Indique que les prévisions de Challenger concernant le BPA de base pour l’exercice 2027, comprises entre 45 et 49 cents australiens par action, restent inchangées, et relève ses prévisions de BPA de base de 1 % pour l’exercice 2027E et de 0,3 % pour les exercices 2028E et 2029E

** Jefferies estime que “la prime de contrôle de 17,7 % semble modeste par rapport aux primes historiques versées par les assureurs japonais”

** “En résumé, nous nous attendons à ce que les négociations débouchent sur une offre plus élevée” — Jefferies

** Le titre affiche une hausse de plus de 25 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture

(1 dollar américain = 1,4327 dollar australien)