CITI LIMITE LA CASSE AU 2E TRIMESTRE GRÂCE AU TRADING (Reuters) - Citigroup a publié mardi un bénéfice trimestriel en nette baisse mais supérieur aux attentes de Wall Street, grâce notamment aux revenus de ses activités de trading, favorisées pas la volatilité sur les marchés financiers. Le bénéfice au deuxième trimestre ressort à 1,32 milliard de dollars (1,16 milliards d'euros), soit 50 cents par action, contre 4,8 milliards de dollars (1,95 dollar par action) un an plus tôt. Le produit net bancaire a progressé pour sa part de 5% à 19,77 milliards de dollars (17,38 milliards d'euros). Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 28 cents par action pour un produit net bancaire de 19,12 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. La banque a annoncé en outre une provision de 5,6 milliards de dollars pour faire face à des pertes de créances dans un environnement économique plombé par la crise du coronavirus. L'action, qui a progressé en avant-Bourse avant de se retourner à la baisse, perd 1,99% à Wall Street. (C Nivedita, Imani Moise, version française Elena Smirnova, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées CITIGROUP NYSE -2.60%