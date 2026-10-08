Citi lance une veille sur les catalyseurs positifs concernant Xero et prévoit une hausse des marges pour l'exercice fiscal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les analystes de Citi maintiennent leur recommandation « Achat » sur Xero XRO.AX , dont le siège social est situé à Wellington, avec un objectif de cours de 91,55 dollars australiens

** La société de courtage lance une veille des catalyseurs positifs en prévision des résultats du premier semestre, après la récente faiblesse du cours de l’action

** Ils tablent sur une forte croissance du chiffre d’affaires au premier semestre, notamment grâce à Melio, récemment rachetée

** L'éditeur de logiciels a acquis Melio, une plateforme de paiement de factures destinée aux petites entreprises, en 2025 pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars

** Prévoit pour l’exercice 2027 un Ebitda ajusté proche de la fourchette haute des prévisions de Xero, comprise entre 860 millions et 920 millions de dollars néo-zélandais

** Sur 13 analystes, 11 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, et deux la note « conserver »; leur objectif de cours médian s’établit à 118,5 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Le titre affiche une baisse de 50,8 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture