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Citi juge « exagérées » les inquiétudes concernant les effets secondaires du médicament expérimental contre l'obésité de Lilly
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Citi estime que les inquiétudes des investisseurs concernant la dysesthésie, une sensation de picotements associée au retatrutide, le médicament expérimental contre l'obésité d'Eli Lilly LLY.N , sont « exagérées », ajoutant que ce phénomène est « réel mais bénin dans ce contexte »

** D'après des données récentes issues d'essais de phase avancée , les patients recevant la dose la plus élevée de retatrutide ont perdu environ 28 % de leur poids corporel sur 80 semaines, une dysesthésie ayant été observée chez environ 12,5 % des patients à cette dose

** La société de courtage indique que les cas observés dans les études de phase avancée étaient pour la plupart légers à modérés, se sont généralement résolus au cours du traitement et ont rarement conduit à un arrêt du traitement

** Ajoute que ce problème n’est « pas une responsabilité spécifique au rétatrutide », mais un effet de classe connu observé avec d’autres médicaments amaigrissants

** LLY devrait présenter des données supplémentaires sur la sécurité et les critères d'évaluation secondaires lors d'un congrès sur le diabète du 5 au 8 juin, ce qui pourrait apporter davantage de précisions sur le médicament

** Citi estime que « les investisseurs devraient se concentrer sur d'autres aspects », soulignant que les données supplémentaires présentées lors de la prochaine conférence sur le diabète pourraient « différencier davantage le retatrutide des produits commercialisés » et favoriser une utilisation plus large

** La société de courtage estime que des données plus solides, au-delà de la perte de poids, pourraient « rehausser significativement les estimations du marché », et réitère sa recommandation « d'achat » ainsi qu'un objectif de cours de 1 500 dollars

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 23:22:54.

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