Citi initie la couverture de l'opérateur de barges-citernes Kirby avec la mention "neutre"

22 septembre - ** Citi initie la couverture de l'opérateur de barges-citernes Kirby KEX.N avec une note "neutre"; PT à 91 $
** Le nouveau PT représente une hausse de 8,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Citi indique que la discipline actuelle du côté de l'offre entraîne une faible construction de barges, comme en témoigne l'augmentation de l'âge de la flotte industrielle
** La médiane des prévisions de quatre courtiers est de 124 $ - données compilées par LSEG
** Les actions de Kirby augmentent de 0,3 % à 84,3 $ dans les transactions de pré-marché
** À la dernière clôture, les actions ont baissé de près de 21 % depuis le début de l'année
