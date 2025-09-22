 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Citi initie la couverture de l'opérateur de barges-citernes Kirby avec la mention "neutre"
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 14:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Citi initie la couverture de l'opérateur de barges-citernes Kirby KEX.N avec une note "neutre"; PT à 91 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 8,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Citi indique que la discipline actuelle du côté de l'offre entraîne une faible construction de barges, comme en témoigne l'augmentation de l'âge de la flotte industrielle

** La médiane des prévisions de quatre courtiers est de 124 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de Kirby augmentent de 0,3 % à 84,3 $ dans les transactions de pré-marché

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de près de 21 % depuis le début de l'année

