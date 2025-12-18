Citi franchit un nouvel obstacle réglementaire pour résoudre des problèmes de longue date

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour contextuelles.) par Pete Schroeder

Citigroup a fait un nouveau pas vers larésolution de sesproblèmes de conformité de longue date, en annonçant jeudi qu'un régulateur bancaire américain avait retiré une partie d'unesanction globale exigeant que la banque s'attaque àses problèmes.

La troisième banque du pays a déclaré que l'Office of the Comptroller of the Currency avait retiré un amendement de 2024 à une ordonnance de consentement de 2020. L 'ordonnance initiale, qui reste en vigueur, exige de la banque qu'elle redouble d'efforts pour résoudre des problèmes opérationnels et de gestion des risques de longue date, après avoir eu du mal à montrer des progrès.

"Notre transformation a été notre priorité numéro un, et nous consacrons les ressources nécessaires pour moderniser nos systèmes et renforcer notre environnement de risque et de contrôle", a déclaré la banque dans un communiqué.

Cette mesure, bien que progressive, constitue un nouveau pas dans la bonne direction pour la banque, qui s'efforce depuis des années de répondre aux préoccupations des autorités réglementaires concernant sa gestion. Reuters a rapporté mercredi que la Réserve fédérale a mis fin à trois avis confidentiels exigeant que la banque corrige les faiblesses de la gestion du risque de transactions.

L'OCC a accepté de mettre fin à l'amendement 2024 il y a une semaine, selon des documents publiés sur le site web de l'agence. Cette ordonnance exigeait que la banque montre aux régulateurs qu'elle consacrait suffisamment de ressources pour résoudre ses problèmes, sous peine de voir sa capacité à distribuer du capital par le biais de dividendes et d'autres mesures limitée.

L'ordonnance sous-jacente de 2020 prescrit à la banque d'apporter de nombreux changements opérationnels pour résoudre les problèmes de gestion des données et de mettre en œuvre des contrôles pour gérer les risques en cours.

La banque a été initialement condamnée à une amende de 400 millions de dollars en 2020 pour ne pas avoir résolu des problèmes opérationnels persistants, et les régulateurs ont pris l'initiative inhabituelle d'infliger à l'entreprise une amende supplémentaire de 136 millions de dollars en 2024 en même temps que l'amendement ajouté.

Un porte-parole de la banque a refusé de commenter au-delà de la déclaration de la banque. Un porte-parole de l'OCC n'a pas répondu à une demande de commentaire.