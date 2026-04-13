Citi et Truist réduisent l'objectif de prix de Biogen avant les résultats du premier trimestre

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13 avril -

** Citi maintient une note "neutre" sur les actions de Biogen BIIB.O et réduit l'objectif de prix de 215 à 190 dollars

** Truist Securities maintient sa note "hold" sur l'action et réduit l'objectif de prix à 189 $ contre 193 $

** Truist indique que son objectif inférieur reflète principalement l'impact financier attendu de l'accord de 5,6 milliards de dollars de BIIB avec Apellis APLS.O , y compris les prévisions pour les médicaments approuvés d'APLS, Syfovre et Empaveli

** "Le redressement est toujours en cours, mais l'exécution reste le point de référence" - Citi

** Leqembi, le médicament de BIIB contre la maladie d'Alzheimer, reste le principal facteur de croissance, mais les ventes n'augmenteront probablement que progressivement, même après que la FDA américaine aura autorisé une version auto-injectable du médicament en mai

** L'adoption de ce médicament sera lente, étant donné que les scanners cérébraux sont probablement ce que les médecins préfèrent pour confirmer la présence d'amyloïde

** Les nouveaux médicaments tels que Skyclarys et Zurzuvae devraient soutenir la croissance tandis que les médicaments plus anciens restent sous pression - Citi

** Les actions de BIIB en hausse de 0,9 % à 174,54 $

** En incluant les mouvements de la séance, BIIB est en baisse de 0,8 % depuis le début de l'année