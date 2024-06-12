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Citi et Emirates NBD collaborent pour lancer les paiements transfrontaliers en USD 24/7 au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 12/06/2024 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

EMIRATES NBD ENBD.DU :

* CITI ET EMIRATES NBD COLLABORENT POUR LANCER LE PREMIER SERVICE DE COMPENSATION EN USD 24/7 DE CITI AU MOYEN-ORIENT

* LE SERVICE SERA DISPONIBLE DANS LES RÉSEAUX D'AGENCES D'EMIRATES NBD AUX UAE ET DANS LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE

* EMIRATES NBD, EN COLLABORATION AVEC CITI, PRÉVOIT D'ÉTENDRE LE SERVICE À TOUTES SES SUCCURSALES AU MOYEN-ORIENT ET DANS LE MONDE ENTIER, Y COMPRIS LES PARTENARIATS AVEC LES INSTITUTIONS TIERCES D'EMIRATES NBD

* EMIRATES NBD UTILISERA PLEINEMENT LES CAPACITÉS DE COMPENSATION EN USD DE CITI, 24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7, Y COMPRIS LES PAIEMENTS COMMERCIAUX ET L'EXÉCUTION DES PAIEMENTS DE TRÉSORERIE

Plus d'informations sur la société: ENBD.DU

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