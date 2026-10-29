2CRSi reporte la publication de ses résultats annuels au 30 octobre

serveurte (Crédits: Pexels - Panumas Nikhomkhai)

Le spécialiste des serveurs haute performance a annoncé le report au 30 octobre 2026, après Bourse, de la publication de ses résultats annuels consolidés et de son rapport financier annuel 2025-2026, initialement prévue le 29 octobre.

Ce délai supplémentaire doit permettre de finaliser les procédures d'audit et d'intégrer les conclusions de l'expert indépendant mandaté à la suite d'un rapport publié par Grizzly Research. Ces conclusions ont été présentées au Comité d'audit et des risques le 26 octobre, en présence du commissaire aux comptes, avant de faire l'objet d'un communiqué le 29 octobre.