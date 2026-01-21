 Aller au contenu principal
Citi et DBS envisagent un emprunt net de près de 12 000 milliards de roupies pour l'Inde au cours de l'exercice 27
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 04:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prêteurs étrangers Citi et DBS s'attendent à une augmentation de l'emprunt net de l'Inde pour le prochain exercice financier

* Alors que DBS prévoit une offre nette de 12 000 milliards de roupies indiennes (131,79 milliards de dollars), Citi s'attend à une offre nette de 11 800 milliards de roupies, contre environ 11 400 milliards de roupies pour l'exercice 26

* "L'équilibre entre l'offre et la demande d'obligations restera sous pression, ce qui nécessitera probablement d'autres OMO", affirment les économistes de Citi, qui prévoient un emprunt brut record de 16 800 milliards de roupies

* DBS, d'autre part, prévoit un emprunt brut de 16 500 milliards de roupies, car elle s'attend à ce que les autorités optent pour davantage d'échanges afin de repousser une partie des échéances de l'exercice 27 vers des durées plus longues

* L'Inde détaillera son budget pour l'exercice 27 le 1er février, en mettant l'accent sur l'emprunt et le déficit budgétaire, ainsi que sur le ratio dette/PIB visé

21 janvier -

(1 $ = 91,0540 roupies indiennes)

