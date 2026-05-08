Citi estime que le cours du cuivre devrait se maintenir autour de 13 000 dollars la tonne à court terme

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Citi a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que le cuivre reste bien soutenu autour de 13 000 dollars la tonne métrique, mais a appelé à la prudence, car tout sentiment d'aversion au risque déclenché par une nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran pourrait facilement faire baisser les prix.

“Même en cas de forte correction liée à l'aversion au risque, nous pensons que les achats sur repli sur le marché physique maintiendront les prix au-dessus de 12 000 dollars la tonne jusqu'au deuxième trimestre 2026”, a-t-il déclaré.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a atteint vendredi son plus haut niveau en trois mois après que le groupe minier Freeport-McMoRan a signalé un léger retard dans la reprise de la production de sa mine de Grasberg en Indonésie, ce qui a resserré les perspectives d'offre. MET/L

Sur le plan géopolitique, les forces américaines et iraniennes se sont affrontées dans le Golfe et les Émirats arabes unis ont fait l'objet de nouvelles attaques, mais le président Donald Trump a déclaré qu'un cessez-le-feu tenait toujours malgré cette flambée de violence, ce qui a entamé les espoirs d'une résolution diplomatique rapide de la crise.

Citi a déclaré que, dans son scénario de base, les vents contraires liés aux droits de douane américains et à la dynamique des stocks pourraient entraîner une modération des prix du cuivre à 12 000 dollars la tonne d'ici le quatrième trimestre 2026.

Dans son scénario optimiste, la banque a indiqué que le métal pourrait atteindre 15 000 dollars la tonne métrique d'ici la fin de l'année, grâce à l'amélioration des perspectives de croissance si le détroit venait à rouvrir, et à un regain de dynamisme de la demande liée à la transition énergétique.