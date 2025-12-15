Citi conclut la vente de sa participation de 25 % dans Banamex au milliardaire mexicain Chico Pardo

Le géant de Wall Street Citigroup

C.N a déclaré lundi qu'il avait achevé la vente d'une participation de 25% dans son Grupo Financiero Banamex à une société détenue par le milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et sa famille.

L'opération, annoncée en septembre, marque une nouvelle étape dans l'objectif de Citi de céder la banque de détail mexicaine.

"La conclusion de cette transaction fait progresser notre priorité stratégique de cession de Banamex et la place entre les mains de l'un des investisseurs les plus prospères du Mexique. Elle nous permet également de redoubler notre engagement envers nos activités institutionnelles au Mexique", a déclaré Jane Fraser, la directrice générale de Citi, dans un communiqué.

En octobre, Citi a déclaré qu'elle envisageait toujours de procéder à une introduction en bourse pour son unité mexicaine de vente au détail.

Le calendrier et la structure de l'offre publique initiale proposée pour Banamex restent soumis aux conditions du marché et aux approbations réglementaires, a déclaré Citi.

Dans le cadre de l'accord, Chico Pardo est devenu président de Banamex.