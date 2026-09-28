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Citi ajoute la banque indienne Axis Bank à sa liste des titres sous surveillance pour un catalyseur positif à 30 jours, en raison de l'optimisme concernant ses résultats
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 07:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - **Citi ajoute Axis Bank AXBK.NS à sa liste de titres sous surveillance pour un catalyseur positif à 30 jours

** La banque table sur un rendement des actifs (RoA) de 1,7% et un rendement des capitaux propres (RoE) de 16%, soutenus par une croissance du bénéfice d'environ 40% en glissement annuel

** Citi prévoit que la banque mobilisera entre 10 et 11 milliards de dollars de dépôts FCNR(B), soit plus de 8% de la mobilisation totale du secteur

** Estime que les prêts garantis par les soldes FCNR pourraient contribuer à faire progresser le volume des prêts de plus de 4%, soutenant ainsi une croissance séquentielle de 8% à 9% des prêts et des dépôts

** La banque est bien placée pour maintenir sa rentabilité et la croissance de son bénéfice malgré un bilan plus important

** Le titre recule d’environ 1% à 1.210,40 roupies, alors que l’indice bancaire .NSEBANK enregistre une baisse de 1,7%; le Nifty 50 .NSEI recule de 1,3%

** La recommandation moyenne de 41 analystes est "acheter"; le cours-cible médian est de 1.580 roupies – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'AXBK recule de 4,6% contre une baisse de 8,3% pour le.NSEBANK

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 07:16:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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