Citi ajoute la banque indienne Axis Bank à sa liste des titres sous surveillance pour un catalyseur positif à 30 jours, en raison de l'optimisme concernant ses résultats

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28 septembre - **Citi ajoute Axis Bank AXBK.NS à sa liste de titres sous surveillance pour un catalyseur positif à 30 jours

** La banque table sur un rendement des actifs (RoA) de 1,7% et un rendement des capitaux propres (RoE) de 16%, soutenus par une croissance du bénéfice d'environ 40% en glissement annuel

** Citi prévoit que la banque mobilisera entre 10 et 11 milliards de dollars de dépôts FCNR(B), soit plus de 8% de la mobilisation totale du secteur

** Estime que les prêts garantis par les soldes FCNR pourraient contribuer à faire progresser le volume des prêts de plus de 4%, soutenant ainsi une croissance séquentielle de 8% à 9% des prêts et des dépôts

** La banque est bien placée pour maintenir sa rentabilité et la croissance de son bénéfice malgré un bilan plus important

** Le titre recule d’environ 1% à 1.210,40 roupies, alors que l’indice bancaire .NSEBANK enregistre une baisse de 1,7%; le Nifty 50 .NSEI recule de 1,3%

** La recommandation moyenne de 41 analystes est "acheter"; le cours-cible médian est de 1.580 roupies – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'AXBK recule de 4,6% contre une baisse de 8,3% pour le.NSEBANK