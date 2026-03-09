Citi abaisse sa cible sur Pandora après les résultats 2025 et la volatilité de l'argent
09/03/2026
Dans une note, le broker explique que ses ajustements tiennent d'abord compte d'un environnement de consommation jugé plus fragile, ayant pour effet une réduction de 2% de ses prévisions de ventes à magasins comparables pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
A l'inverse, le fait que le bijoutier bénéficie d'une couverture sur le prix de l'argent plus favorable que prévu le pousse à relever de 4% son estimation de résultat opérationnel (Ebit) pour l'exercice 2026.
Des prévisions plus sombres à terme
A plus long terme, la transition stratégique vers des bijoux plus abordables plaqués platine devrait toutefois entraîner des coûts additionnels et des perturbations opérationnelles, ajoute-t-il, ce qui l'amène à abaisser ses prévisions d'Ebit de respectivement 28% pour 2027 et 5% pour 2028.
Selon ses calculs, la marge opérationnelle devrait ainsi ressortir à 21,3% en 2026, 11,8% en 2027 puis 17,6% en 2028.
Avec la perspective d'une hausse des coûts financiers et de la mise en pause du programme de rachat d'actions, les perspectives de création de valeur pour les actionnaires se trouvent également pénalisées, poursuit Citi, qui révise ainsi en baisse son objectif de bénéfice par action (BPA) de 2% pour 2026, 29% pour 2027 et 20% pour 2028.
Le courtier maintient, dans ce contexte, son opinion "neutre" sur la valeur, qu'il avait récemment abaissée en raison d'inquiétudes croissantes concernant le ralentissement des ventes comparables, la dynamique de la marque et les pressions inflationnistes liées aux matières premières.
