 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citi abaisse sa cible sur ADP
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 10:50

L'analyste confirme ce matin son conseil "neutre" sur le titre Aéroports de Paris, avec un objectif de cours abaissé de 127 à 122 euros.

Le broker a ajusté son modèle et relevé légèrement ses prévisions de revenus d'environ 2% pour 2026 et 2027, reflétant une croissance du trafic jugée régulière.

Selon Citi, les estimations d'EBITDA restent globalement inchangées, impliquant une pression sur les marges à court terme liée à des tarifs stables en 2026 après le rejet de la hausse tarifaire et à une hausse des coûts de personnel.

Le rapport souligne que la croissance de l'EBITDA devrait surtout provenir de l'international, notamment TAV Airports, tandis que les divisions Aviation et Retail devraient rester sous pression, dans l'attente des négociations sur le cadre réglementaire ERA 2027-2034.

Valeurs associées

ADP
105,7000 EUR Euronext Paris -1,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/03/2026 à 10:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors de la fête de la Saint-Sylvestre
    Suisse: L'enquête sur l'incendie du bar élargie au maire de Crans-Montana, selon un document
    information fournie par Reuters 09.03.2026 12:26 

    par Emma Farge Les ‌procureurs suisses ont élargi leur enquête sur l'incendie mortel ​du bar Le Constellation, qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du Nouvel an, ajoutant le maire ​de la station de ski de Crans-Montana à la liste des suspects, selon ​un ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 09.03.2026 12:25 

    Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le New York Times, montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée ... Lire la suite

  • L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) est visible à New York
    Wall Street vue dans le rouge, l'attention sur le pétrole
    information fournie par Reuters 09.03.2026 12:18 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les ‌Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que la course folle des prix du pétrole effraie les investisseurs préoccupés par les répercussions inflationnistes de la ​guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 09.03.2026 12:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank