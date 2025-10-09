Citgo Petroleum signale un problème d'émissions à la raffinerie de Lemont (Illinois)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
CITGO PETROLEUM CORP:
* SIGNALE UN ÉVÉNEMENT LIÉ AUX ÉMISSIONS À LA RAFFINERIE DE LEMONT, ILLINOIS, DÛ À UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR LE 8 OCTOBRE 2025
SOURCE: DÉPÔT DE L'AGENCE DE GESTION DES URGENCES DE L'ILLINOIS CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 184 414 BARILS PAR JOUR
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer