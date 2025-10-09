 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,27
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citgo Petroleum signale un problème d'émissions à la raffinerie de Lemont (Illinois)
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CITGO PETROLEUM CORP:

* SIGNALE UN ÉVÉNEMENT LIÉ AUX ÉMISSIONS À LA RAFFINERIE DE LEMONT, ILLINOIS, DÛ À UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR LE 8 OCTOBRE 2025

SOURCE: DÉPÔT DE L'AGENCE DE GESTION DES URGENCES DE L'ILLINOIS CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 184 414 BARILS PAR JOUR

Valeurs associées

Gaz naturel
3,33 USD NYMEX -0,15%
Pétrole Brent
66,19 USD Ice Europ +0,17%
Pétrole WTI
62,44 USD Ice Europ +0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank