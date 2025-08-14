 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 834,60
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citgo Petroleum enregistre un bénéfice de 100 millions de dollars au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain Citgo Petroleum, propriété du Venezuela, a enregistré un bénéfice net de 100 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 25 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière, terminant la période avec des liquidités de 2,6 milliards de dollars, a-t-elle déclaré jeudi.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,95 USD Ice Europ +0,32%
Pétrole WTI
62,98 USD Ice Europ +0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank