Citgo Petroleum enregistre un bénéfice de 100 millions de dollars au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain Citgo Petroleum, propriété du Venezuela, a enregistré un bénéfice net de 100 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 25 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière, terminant la période avec des liquidités de 2,6 milliards de dollars, a-t-elle déclaré jeudi.