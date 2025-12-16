CITATIONS-Réactions à la proposition de la Commission européenne de revenir sur l'interdiction des moteurs à combustion en 2035

(Ajoute le ministre italien des Affaires étrangères au paragraphe 9, Renault au paragraphe 12)

La Commission européenne a rendu publiques mardi des propositions qui annulent l'interdiction effective des ventes de nouvelles voitures à moteur à combustion interne à partir de 2035, cédant ainsi à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et des principaux constructeurs automobiles.

Le paquet révisé réduit l'objectif prévu pour 2035 à une réduction de 90 % des émissions de gaz d'échappement par rapport à 2021, et introduit également des mesures visant à accélérer le passage aux véhicules électriques tout en accordant une plus grande flexibilité aux constructeurs.

Voici les réactions à cette décision:

STEFFEN KAWOHL, CONSEILLER POLITIQUE AUPRÈS DE L'ASSOCIATION ALLEMANDE DU MITTELSTAND (DMB)

"L'abandon de l'interdiction des moteurs à combustion peut ralentir la transformation de l'industrie automobile, mais ne l'arrêtera pas complètement. Ce ralentissement n'aurait de sens que si l'économie allemande utilisait ce temps supplémentaire pour faire avancer la transition vers une mobilité sans énergie fossile."

DOMINIC PHINN, RESPONSABLE DES TRANSPORTS AU CLIMATE GROUP

"L'édulcoration de l'élimination progressive des moteurs à essence et diesel va à l'encontre des principales entreprises européennes, qui investissent des milliards dans des flottes électriques et ont désespérément besoin de la stabilité qu'elle apporte."

CHRIS HERON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'E-MOBILITY EUROPE

"En rouvrant la porte aux hybrides rechargeables et aux biocarburants non évolutifs, nous nous ralentissons dans une course mondiale hautement compétitive. L'avenir du transport est électrique; la question est de savoir si l'Europe le construit ou l'importe."

FRIEDRICH MERZ, CHANCELIER ALLEMAND

"C'est une bonne chose que la Commission ouvre maintenant la réglementation dans le secteur automobile suite au signal clair du gouvernement allemand. Une plus grande ouverture à la technologie et une plus grande flexibilité sont les bonnes mesures à prendre pour mieux aligner les objectifs climatiques, les réalités du marché, les entreprises et les emplois."

JAN DORNOFF, DIRECTEUR DE RECHERCHE À L'INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION (ICCT)

"Le paquet automobile indique que la Commission européenne reste engagée en faveur de l'électrification des voitures, comme le montrent les flottes d'entreprises et les initiatives en faveur des petites voitures électriques abordables. Mais les changements proposés aux normes de CO2 sont des concessions risquées qui retarderont les transformations nécessaires."

ANTONIO TAJANI, MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Nous avons arrêté l'interdiction des moteurs à combustion à partir de 2035 (...) Un choix qui protège 70 000 emplois rien qu'en Italie. Oui à la protection de l'environnement, mais toujours en sauvegardant la dignité de l'individu, de ceux qui font des affaires et créent des emplois."

BEN NELMES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NGO NEW AUTOMOTIVE

"Le secteur de la fabrication de batteries a besoin de clarté et de cohérence de la part de l'Europe. En réécrivant ces règles, la Commission européenne sape la confiance dans ses propres réglementations et joue avec l'avenir économique de l'Europe."

JULIEN THOMAS, ANALYSTE TP ICAP MIDCAP

"Selon nous, ces mesures sont généralement favorables aux constructeurs européens, en particulier ceux qui produisent de gros volumes et des véhicules utilitaires légers (où l'incertitude réglementaire a fait chuter les ventes cette année), comme Renault, Volkswagen et Stellantis."

RENAULT RENA.PA

"Traduction de la déclaration de Renault: Le Groupe Renault se félicite de l'adoption par la Commission d'un paquet automobile qui répond à certains des principaux défis auxquels l'industrie européenne est confrontée.

"Nous notons en particulier l'accent mis sur la nécessité d'accélérer l'adoption des véhicules électriques, à la fois par l'introduction d'une catégorie de petits véhicules électriques de moins de 4,2 mètres et par une initiative européenne sur l'écologisation des flottes."

VOLKSWAGEN VOWG.DE

"Du point de vue du Groupe Volkswagen, le projet de proposition pragmatique de la Commission européenne pour de nouveaux objectifs en matière de CO2 est économiquement sain dans l'ensemble."

"Le fait que les petits véhicules électriques bénéficieront à l'avenir d'un soutien particulier est très positif. Il est extrêmement important que les objectifs de CO2 pour 2030 soient assouplis pour les voitures particulières et ajustés pour les véhicules utilitaires légers. Ouvrir le marché aux véhicules à moteur à combustion tout en compensant les émissions est pragmatique et conforme aux conditions du marché."

VOLVO CAR VOLCARb.ST

"L'affaiblissement des engagements à long terme pour des gains à court terme risque de miner la compétitivité de l'Europe pour les années à venir. Un cadre politique cohérent et ambitieux, ainsi que des investissements dans les infrastructures publiques, voilà ce qui apportera des avantages réels aux clients, au climat et à la force industrielle de l'Europe."

"Volvo Cars a construit un portefeuille complet de véhicules électriques en moins de dix ans et est prêt à passer au tout électrique avec un pont d'hybrides à longue autonomie. Si nous pouvons le faire, d'autres le pourront aussi."

THOMAS PECKRUHN, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION ALLEMANDE ZDK POUR LE COMMERCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

"Chaque jour, nos entreprises constatent l'échec de la réglementation européenne: coûts de charge élevés, manque d'infrastructure et d'adéquation à l'utilisation quotidienne par les consommateurs. La mobilité climatiquement neutre ne fonctionne que si elle est abordable, pratique et fiable pour les gens. Toute autre solution reste théorique."