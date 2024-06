CITATIONS-Réaction à l'approbation par les actionnaires de Tesla de la rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des citations supplémentaires)

Les actionnaires de Tesla TSLA.O ont approuvé le plan de rémunération de 56 milliards de dollars du directeur général Elon Musk, a déclaré le fabricant de véhicules électriques jeudi, un grand coup de pouce à son leadership et un encouragement à continuer de se concentrer sur sa plus grande source de richesse.

L'approbation de la plus importante rémunération d'un directeur général dans l'histoire des entreprises américaines souligne la popularité de M. Musk auprès des actionnaires de l'entreprise et a été approuvée malgré l'opposition de certains grands investisseurs institutionnels et de sociétés de conseil en matière de procurations.

Voici ce que certains en disent:

MATHIEU SHAPIRO, ASSOCIÉ GÉRANT CHEZ OBERMAYER:

"Je pense que voter sur le paquet après qu'il a été annulé par le tribunal est un geste sans précédent. Je ne pense pas que cela invalide automatiquement ce que le juge a fait la première fois en janvier. Cette décision pourra être utilisée en appel ou dans le cadre d'autres procédures avec le juge. Mais encore une fois, il s'agit d'un territoire assez nouveau et personne ne sait comment cela va se passer.

"Le fait de s'installer au Texas est vraiment intéressant. La grande majorité des grandes entreprises américaines se trouvent au Delaware et elles s'y trouvent parce que le Delaware est généralement considéré comme une juridiction favorable aux entreprises. Il est donc amusant de constater qu'elles ont adopté l'approche suivante: "Le Delaware nous a empêchés de faire ce que nous voulions. Nous allons déménager au Texas" Le droit texan en matière de gouvernance d'entreprise est loin d'être aussi développé que celui du Delaware. Personne ne l'est, et la plupart des États se tournent d'abord vers la loi du Delaware pour savoir comment traiter les questions de gouvernance d'entreprise

DOUGLAS CHIA, PRÉSIDENT, SOUNDBOARD GOVERNANCE:

"Le vote impliquerait que les grands investisseurs institutionnels ont voté pour la réincorporation du Texas et la ratification des salaires, ce qui indique que les investisseurs ne se soucient pas vraiment de l'un ou l'autre ou ne voient pas d'inconvénient réel à l'un ou l'autre. Il est bien connu que les investisseurs institutionnels ne s'opposent généralement pas aux rémunérations, et nous venons de voir qu'il n'y a pas de limite. À l'exception de CalPERS et de tous les autres.

"Il faut regarder les (votes exacts) que les administrateurs ont obtenus. Si les gens pensent vraiment qu'un contrôle est nécessaire et que le conseil d'administration ne fait pas son travail, c'est là qu'ils voteront"

NATELA SHENON, PARTENAIRE, GRANT SHENON:

"Le vote des actionnaires de Tesla en faveur du rétablissement du programme de rémunération d'Elon Musk devrait donner à Tesla les munitions juridiques dont elle a besoin pour que le tribunal le rétablisse officiellement. Le principe même de la décision de la juge était qu'elle estimait que le conseil d'administration de Tesla était sous le contrôle d'Elon Musk et qu'il ne représentait pas les intérêts des actionnaires. Cela implique que la juge pensait que les actionnaires de Tesla n'accepteraient pas le paquet, mais maintenant que les actionnaires ont voté en sa faveur une deuxième fois et que tous les faits ont été révélés, le cœur de l'argument de la juge n'est plus valable. Il s'agit d'une preuve évidente que les actionnaires soutiennent le plan de rémunération"

BRIAN QUINN, PROFESSEUR À L'ÉCOLE DE DROIT DE BOSTON COLLEGE:

Il doute que le départ du Delaware soit préjudiciable à l'État. "Si les personnes qui quittent (Delaware) sont des actionnaires de contrôle qui ont abusé du système de gouvernance, je pense qu'un juge du Delaware sera heureux de les voir partir. Si le Texas veut afficher une marque qui dit: "Apportez vos pires pratiques de gouvernance d'entreprise au Texas, nous sommes en concurrence avec le Nevada", je veux dire, d'accord, c'est une marque"

GRACE HAMMON, ANALYSTE, EMARKETER:

"Elon Musk reste un personnage controversé chez Tesla, mais l'approbation de son énorme rémunération n'est pas une grande surprise.

"Bien que certains actionnaires l'accusent de "déloyauté éhontée" et aient critiqué son ultimatum de paiement ou de départ avant le vote, Musk a établi que suffisamment d'actionnaires apprécient sa présence et ne sont pas encore prêts à risquer un avenir chez Tesla sans lui."

GARRETT NELSON, VICE-PRÉSIDENT ET ANALYSTE PRINCIPAL DES ACTIONS CHEZ CFRA RESEARCH:

"La nouvelle lève l'obstacle majeur qui pesait sur les actions, même si nous ne serions pas surpris par une réaction de "vente de la nouvelle" vendredi, après les gains importants réalisés au cours des deux dernières séances de transactions, à mesure que l'issue probable devenait plus claire.

"Par ce vote, les actionnaires ont une fois de plus approuvé les termes du contrat, envoyant un signal fort selon lequel "un accord est un accord" et Musk mérite d'être récompensé pour avoir atteint les seuils élevés d'un contrat entièrement basé sur l'incitation. La bataille juridique autour du plan de rémunération est loin d'être terminée, mais nous pensons que ce vote renforce considérablement les arguments de Tesla.

"Nous pensons que cette nouvelle élimine un scénario potentiellement désastreux, dans lequel Musk aurait pu quitter Tesla et choisir de consacrer plus de temps à ses autres sociétés non publiques (), ce qui aurait pu déclencher une "fuite des cerveaux" des meilleurs talents et avoir des implications massives pour l'avenir de l'entreprise (et le cours de l'action TSLA)."

LARRY HAMERMESH, PROFESSEUR RETRAITÉ DE DROIT DES SOCIÉTÉS À L'ÉCOLE DE DROIT DE DELAWARE:

"Il y aura des contestations du vote en affirmant qu'il a été forcé ou que Tesla n'a pas été entièrement disposé à fournir des détails sur le plan de rémunération, mais il y a un argument respectable pour dire que le vote devrait valider la rémunération.

"En termes simples, il s'agit de leur argent et ils devraient pouvoir déterminer, avec six ans de recul, si l'attribution doit être approuvée, compte tenu des contributions passées de Musk à la valeur de leurs actions et de l'importance (ou non) de conserver ses services... Je pense que ceux dont l'argent est en jeu sont les mieux placés pour décider de lever ou de baisser le pouce"

LINDSEY STEWART, DIRECTRICE DE LA RECHERCHE ET DE LA POLITIQUE DE GESTION, MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS:

"Il s'agit tout d'abord d'un message indiquant que les actionnaires individuels de Tesla approuvent ce qui se passe. Il sera intéressant de voir quels sont les pourcentages exacts des votes. Nous devons donc encore creuser les chiffres."

Les citations ci-dessous ont été faites avant le vote, mais après que M. Musk a publié mercredi sur sa plateforme de médias sociaux X que la résolution bénéficiait d'un fort soutien:

IVAN FRISHBERG, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, AMALGAMATED BANK

"Elon Musk et le président (Robyn) Denholm en ont fait une question de loyauté envers le directeur général et ont présenté les votes comme une décision sur la capacité de l'entreprise à garder Musk. C'est une pression considérable, mais cela ne change rien au fait qu'une bonne gouvernance est bénéfique pour les résultats d'une entreprise, et le conseil d'administration de Tesla est constamment et clairement déficient sur ce plan

MARCIE FROST, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE CALPERS, A VOTÉ CONTRE LE PLAN DE RÉMUNÉRATION

Mme Frost a déclaré que certaines personnes semblaient voter pour le paquet de rémunération afin de rester cohérentes avec leur vote de 2018. "Je pense que les gens s'inquiètent de la partialité rétrospective. Vous obtenez un résultat, vous n'aimez pas le résultat et vous votez contre"

CHRISTOPHER TSAI, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS DE TSAI CAPITAL, UN GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT BASÉ À NEW YORK

"Les gens investissent dans Tesla parce qu'ils croient en Elon et en l'entreprise, et rien n'a changé depuis le vote précédent. Payer le gars et passer à autre chose, c'est ce que les actionnaires ont conclu."

DAN COATSWORTH, ANALYSTE D'INVESTISSEMENT CHEZ AJ BELL

"La perspective que les investisseurs de Tesla approuvent un accord de rémunération gargantuesque pour Elon Musk laisse perplexe en soi, étant donné le montant de 56 milliards de dollars, mais le fait que cela fasse grimper le cours de l'action pourrait également laisser certaines personnes perplexes. L'explication logique est que cela signifie que Musk n'est plus un risque de fuite, si l'accord est approuvé. Payez-le bien et il restera pour superviser les efforts continus de Tesla pour être couronné roi du secteur des véhicules électriques"

BRAD LANDER, CONTRÔLEUR DE LA VILLE DE NEW YORK, QUI SUPERVISE LES ACTIFS DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE

"Le tweet d'Elon est une preuve supplémentaire de l'échec de la gouvernance d'entreprise chez Tesla - ce n'est pas la façon dont les votes des actionnaires sont censés être rendus publics, ni le moment où ils le sont."

"En tant qu'investisseurs à long terme dans Tesla, nous attendons un véritable contrôle du conseil d'administration et un directeur général profondément engagé dans la croissance de l'entreprise plutôt que dans d'autres projets commerciaux. Nous aimerions que le conseil d'administration s'assure que son approbation est requise pour toute tentative de tirer parti de la propriété intellectuelle ou des ressources de Tesla pour ses autres entreprises, afin que les actionnaires puissent avoir confiance que leurs intérêts sont alignés sur les objectifs de l'entreprise."

"En outre, au lieu de continuer à essayer de le défendre devant les tribunaux, le conseil d'administration devrait engager un consultant en rémunération et renégocier le plan d'intéressement de Musk afin qu'il soit approprié et non dilutif pour les actionnaires."

JASON SCHLOETZER, PROFESSEUR DE COMMERCE À L'UNIVERSITÉ DE GEORGETOWN, SPÉCIALISTE DE LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

L'approbation suggère que les actionnaires "pensent qu'il est le seul à disposer de la meilleure stratégie à mettre en œuvre à l'avenir. Ils écartent les risques liés à l'homme-clé, Tesla devenant encore plus dépendante de Musk à l'avenir"

DAN IVES, ANALYSTE, WEDBUSH SECURITIES

"Sur la base de toutes nos discussions au cours du mois dernier, les grands actionnaires savaient en fin de compte qu'en votant non, ils risquaient de voir Musk quitter éventuellement son poste de directeur général et que le risque l'emportait largement sur la récompense en votant non à cette proposition, malgré une frustration évidente à l'égard de Musk."

ALEXANDER POTTER, ANALYSTE DE RECHERCHE SENIOR, PIPER SANDLER & CO

"Cela ne règle pas complètement la question; le programme de rémunération peut toujours être considéré comme illégal. Mais un juge du Delaware a déjà annulé le programme en invoquant le manque d'information des actionnaires, et étant donné l'amélioration de l'information avant ce vote, on ne voit pas bien pourquoi quelqu'un s'opposerait à cet accord nouvellement ratifié. Nous nous attendons à ce que l'action réagisse favorablement à cette nouvelle, même s'il est peu probable que la hausse soit aussi violente que la baisse l'aurait été si les actionnaires avaient rejeté l'accord"

SANDEEP RAO, CHERCHEUR PRINCIPAL CHEZ LEVERAGE SHARES QUI DÉTIENT DES ACTIONS TESLA

"Cela donne raison à Musk et apaise certaines inquiétudes des investisseurs quant à son désintérêt pour Tesla, mais les grands actionnaires institutionnels qui s'opposent au plan de rémunération pourraient chercher de la valeur ailleurs en raison de leurs inquiétudes quant à l'ampleur du plan, en particulier compte tenu des récentes performances décevantes de Tesla et de la concurrence croissante."