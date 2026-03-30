CITATIONS-Les États-Unis publient un projet de règles sur les actifs privés dans les plans 401k

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Le ministère américain du Travail a publié lundi une proposition de nouvelles règles très attendues visant à clarifier la façon dont les fiduciaires peuvent ajouter des actifs alternatifs allant du capital-investissement aux cryptocurrencies aux plans de retraite 401(k).

La mesure, qui vise à lever les obstacles de longue date à l'incorporation de ces actifs moins liquides dans les pécules de retraite américains, fait suite à un décret du président Donald Trump l'été dernier et pourrait ouvrir la voie aux sociétés de gestion d'actifs alternatifs pour exploiter une nouvelle source de capital importante et potentiellement lucrative.

Les actions des plus grands gestionnaires d'actifs privés américains, tels que Carlyle Group CG.O , Apollo Global Management APO.N et Blackstone Inc BX.N , ont augmenté suite à ces nouvelles.

COMMENTAIRES:

ALEX CASWELL, CONSEILLER FINANCIER, WEALTH SCRIPT ADVISORS, SAN FRANCISCO:

"La plus grande question que je me pose à l'heure où cette règle est examinée est celle de l'inadéquation des liquidités. Les fonds privés ont tendance à être très peu liquides. Même sous la forme d'un fonds d'intervalle, il peut y avoir de sérieux blocages. Nous l'avons vu récemment avec les fonds immobiliers et les fonds de crédit privés. Alors, comment résoudre ce problème dans un compte qui peut être transféré, qui doit prévoir des distributions minimales obligatoires ou qui est simplement utilisé? À un moment donné, pour certaines personnes, l'ensemble du compte devra être distribué. Si une partie de ce compte est un actif illiquide, qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs?

CHRIS MANKOFF, PLANIFICATEUR FINANCIER, LPL, PLANO, TEXAS:

"Je considère les actifs privés comme une classe d'actifs différente au sein d'un portefeuille diversifié, mais ils sont assortis de quelques conditions. La plupart des investisseurs ne voient pas d'inconvénient aux restrictions de liquidité et aux périodes de blocage des actifs privés, mais les récents titres sur les actifs privés pourraient faire évoluer les points de vue à l'avenir.

"L'accès au capital-investissement est très important pour les investisseurs qui souhaitent investir dans des entreprises très rentables et de grande qualité auxquelles ils n'ont pas accès par le biais des marchés publics. Je pense que l'accès aux actifs privés dans les plans 401(k) est une bonne chose, mais il devrait y avoir des garde-fous pour l'investissement, tels que la limitation des pourcentages d'allocation et une diligence raisonnable de la part du promoteur du plan dans les offres mises à disposition."