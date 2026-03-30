Macron au Japon et en Corée du Sud, investissements et contrats espérés

Le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée

Le président français Emmanuel Macron s'envole ce ‌lundi pour une tournée asiatique qui l'emmènera au Japon et en Corée du Sud, deux pays avec ​lesquels il entend renforcer les liens culturels et économiques via des partenariats et des investissements.

Une importante délégation composée de cinq ministres - dont ceux des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, de la Défense Catherine Vautrin et ​de la Culture Catherine Pégard - ainsi que de nombreux chefs d'entreprises l'accompagneront dans ce voyage qui le tiendra près d'une semaine loin ​de Paris.

Attendu mardi à Tokyo pour une visite officielle ⁠de deux jours - la quatrième depuis son arrivée à l'Elysée - Emmanuel Macron rencontrera la nouvelle ‌Première ministre, Sanae Takaichi, et déjeunera avec l'empereur Naruhito.

Une visite d'Etat est prévue ensuite jeudi et vendredi en Corée du Sud où le président s'entretiendra avec son homologue ​Lee Jae-myung, rendra hommage aux combattants ‌de la guerre de Corée, échangera avec des étudiants et inaugurera le ⁠centre Pompidou Hanwha de Séoul, un bâtiment imaginé par l'architecte français Jean-Michel Wilmotte.

La situation au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'approvisionnement en hydrocarbures et le commerce mondial seront abordés par le chef de l'Etat ⁠et ses interlocuteurs à ‌l'approche du sommet du G7 de juin à Evian (Haute-Savoie) auquel le Japon, membre à ⁠part entière, et la Corée, membre du G20, sont conviés.

"Nous sommes, comme eux, impactés par les ‌effets économiques de la crise et nous pourrons examiner des solutions", souligne l'Elysée.

FORUMS ÉCONOMIQUES

Le volet ⁠économique occupe une place de choix dans les programmes avec la participation ⁠du président, dans chaque ‌pays, à des forums économiques destinés à encourager partenariats et investissements dans des secteurs d'avenir comme le nucléaire ​civil, la décarbonation et l'intelligence artificielle.

Comme lors des ‌sommets Choose France organisés chaque année au château de Versailles, Emmanuel Macron s'entretiendra en particulier avec les dirigeants de groupes importants : ​Soft Bank, Iwatani Corporation - qui a investi dans une usine de terres rares à Lacq (Pyrénées-Atlantiques) - et Horiba au Japon ; Samsung, Naver et Hyundai Motor en Corée du Sud.

Côté français, des entreprises de ⁠tailles diverses seront représentées dans des domaines aussi variés que le nucléaire civil (EDF, Orano, Framatome), les batteries bas carbone (Verkor, ACC), le spatial (Arianegroup), le quantique (Alice & Bob, Pasqal) et l'art de vivre (Tricots Saint James, Café Malongo).

Une soixantaine d'accords de coopération devraient être signés, dont un communiqué conjoint avec le Japon sur le nucléaire civil. "On espère aussi des contrats", dit l'Elysée. "On a espoir d'avoir des annonces au moment du voyage."

(Reportage Elizabeth Pineau, ​édité par Benoit Van Overstraeten)