Suède : le groupe de télévision publique SVT supprime 141 postes

Le groupe de télévision publique suédois SVT a annoncé lundi la suppression de 141 de ses 2.100 postes dans le cadre d'un plan d'économies de 355 millions de couronnes (32,5 millions d'euros).

Un débat télévisé, en septembre 2022, avant les élections générales suédoises, sur la chaine SVT (illustration) ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le diffuseur public doit en particulier absorber un surcoût de 192 millions de couronnes d'utilisation et de maintenance du réseau hertzien, délaissé par les opérateurs de chaines commerciales, selon son communiqué.

La chaine publique avait indiqué en février avoir demandé au gouvernement de prendre en charge ce surcoût mais n'avait reçu aucune réponse.

"Nous procédons à des choix difficiles en fonction de la nouvelle stratégie de SVT. Nous sommes contraints d'adresser des préavis de licenciement à des journalistes et des collaborateurs dans tout le pays. Nous suspendons et remanions des programmes appréciés. C'est douloureux", a déclaré la directrice générale de SVT Anne Lagercrantz, citée dans le communiqué.

La majeure partie des réductions de coûts, soit 220 millions de couronnes, concerne la division des programmes mais l'information est également touchée, à hauteur de 80 millions de couronnes.

Les coûts de la rédaction vont être réduits notamment en fusionnant des services et des rédactions locales, a précisé SVT.

Le budget consacré aux droits sportifs est aussi réduit, "ce qui a une incidence sur l'offre de sport en direct", ajoute la chaîne qui dit vouloir privilégier la diffusion des grands championnats et Jeux olympiques.