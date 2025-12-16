CITATIONS-Le secteur automobile est divisé alors que l'UE dévoile ses plans pour annuler l'interdiction des moteurs à combustion en 2035

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de BMW, Mercedes-Benz, Stellantis)

La Commission européenne a rendu publiques mardi des propositions qui inverseraient l'interdiction effective des ventes de nouvelles voitures à moteur à combustion interne à partir de 2035, cédant ainsi à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et des principaux constructeurs automobiles.

Le paquet proposé réduit l'objectif prévu pour 2035 à une réduction de 90 % des émissions de gaz d'échappement par rapport à 2021, et introduit également des mesures visant à accélérer le passage aux véhicules électriques tout en accordant une plus grande flexibilité aux constructeurs.

Voici les principales réactions à cette décision:

LE CONSTRUCTEUR ALLEMAND DE VOITURES DE LUXE BMW BMWG.DE

"C'est un premier pas important que la Commission européenne ne poursuive plus les interdictions technologiques comme principe directeur, mais reconnaisse la viabilité future du moteur à combustion."

STEFFEN KAWOHL, CONSEILLER POLITIQUE À L'ASSOCIATION ALLEMANDE DU MITTELSTAND (DMB)

"L'abandon de l'interdiction des moteurs à combustion peut ralentir la transformation de l'industrie automobile, mais ne l'arrêtera pas complètement. Ce ralentissement n'aurait de sens que si l'économie allemande utilisait ce temps supplémentaire pour faire avancer la transition vers une mobilité sans énergie fossile."

STELLANTIS, FABRICANT DE FIAT À JEEP STLAM.MI

"Les propositions n'abordent pas de manière significative les problèmes auxquels l'industrie est actuellement confrontée. Plus précisément, le paquet ne fournit pas de trajectoire viable pour le segment des véhicules utilitaires légers, qui se trouve dans une situation critique, ni les flexibilités pour 2030 demandées par l'industrie pour les voitures particulières."

DOMINIC PHINN, RESPONSABLE DES TRANSPORTS AU CLIMATE GROUP

"L'édulcoration de l'élimination progressive des moteurs à essence et diesel va à l'encontre des principales entreprises européennes, qui investissent des milliards dans des flottes électriques et ont désespérément besoin de la stabilité qu'elle apporte."

MERCEDES-BENZ, CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE ALLEMAND MBGn.DE

"La Commission européenne a fait un pas dans la bonne direction, vers plus de flexibilité pour les constructeurs et vers la neutralité technologique nécessaire... L'UE réagit ainsi à la stagnation de l'essor de la mobilité électrique en Europe."

CHRIS HERON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'E-MOBILITY EUROPE

"En rouvrant la porte aux hybrides rechargeables et aux biocarburants non évolutifs, nous nous ralentissons dans une course mondiale hautement compétitive. L'avenir du transport est électrique; la question est de savoir si l'Europe le construit ou l'importe"

FRIEDRICH MERZ, CHANCELIER ALLEMAND

"C'est une bonne chose que la Commission ouvre maintenant la réglementation dans le secteur automobile suite au signal clair du gouvernement allemand. Une plus grande ouverture à la technologie et une plus grande flexibilité sont les bonnes mesures à prendre pour mieux aligner les objectifs climatiques, les réalités du marché, les entreprises et les emplois."

JAN DORNOFF, DIRECTEUR DE RECHERCHE À L'INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION (ICCT)

"Le paquet automobile indique que la Commission européenne reste engagée en faveur de l'électrification des voitures, comme le montrent les flottes d'entreprises et les initiatives en faveur des petites voitures électriques abordables. Mais les changements proposés aux normes de CO2 sont des concessions risquées qui retarderont les transformations nécessaires."

ANTONIO TAJANI, MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Nous avons arrêté l'interdiction des moteurs à combustion à partir de 2035 ... . Un choix qui protège 70 000 emplois rien qu'en Italie. Oui à la protection de l'environnement, mais toujours en sauvegardant la dignité de l'individu, de ceux qui font des affaires et créent des emplois."

BEN NELMES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NGO NEW AUTOMOTIVE

"Le secteur de la fabrication de batteries a besoin de clarté et de cohérence de la part de l'Europe. En réécrivant ces règles, la Commission européenne sape la confiance dans ses propres réglementations et joue avec l'avenir économique de l'Europe."

JULIEN THOMAS, ANALYSTE TP ICAP MIDCAP

"Selon nous, ces mesures sont globalement favorables aux constructeurs européens, en particulier ceux qui produisent de gros volumes et des véhicules utilitaires légers (où l'incertitude réglementaire a fait chuter les ventes cette année), comme Renault, Volkswagen et Stellantis."

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE FRANÇAIS RENAULT RENA.PA

"Le Groupe Renault se félicite de l'adoption par la Commission d'un paquet automobile qui répond à certains des défis majeurs auxquels l'industrie européenne est confrontée.

"Nous notons en particulier l'accent mis sur la nécessité d'accélérer l'adoption des véhicules électriques, à la fois par l'introduction d'une catégorie de petits véhicules électriques de moins de 4,2 mètres et par une initiative européenne sur l'écologisation des flottes."

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE ALLEMAND VOLKSWAGEN VOWG.DE

"Le projet de proposition pragmatique de la Commission européenne pour de nouveaux objectifs en matière de CO2 est économiquement sain dans l'ensemble."

"Le fait que les petits véhicules électriques bénéficieront à l'avenir d'un soutien particulier est très positif.... Ouvrir le marché aux véhicules à moteur à combustion tout en compensant les émissions est pragmatique et conforme aux conditions du marché."

VOLVO CAR VOLCARb.ST

"L'affaiblissement des engagements à long terme pour des gains à court terme risque de miner la compétitivité de l'Europe pour les années à venir. Un cadre politique cohérent et ambitieux, ainsi que des investissements dans les infrastructures publiques, voilà ce qui apportera des avantages réels aux clients, au climat et à la force industrielle de l'Europe."

"Volvo Cars a construit un portefeuille complet de véhicules électriques en moins de dix ans et est prêt à passer au tout électrique avec un pont d'hybrides à longue autonomie. Si nous pouvons le faire, d'autres le pourront aussi."

THOMAS PECKRUHN, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION ALLEMANDE ZDK POUR LE COMMERCE DES VEHICULES AUTOMOBILES

"Chaque jour, nos entreprises constatent l'échec de la réglementation européenne: coûts de charge élevés, manque d'infrastructure et d'adéquation à l'utilisation quotidienne par les consommateurs. La mobilité climatiquement neutre ne fonctionne que si elle est abordable, pratique et fiable pour les gens. Toute autre solution reste théorique