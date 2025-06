CITATIONS-La querelle entre Trump et Musk s'intensifie au sujet de la facture fiscale ; les actions de Tesla et de DJT chutent

Le président Donald Trump s'en est pris jeudi à Elon Musk , se disant "déçu" par l'opposition publique du milliardaire au projet de loi sur les réductions d'impôts et les dépenses qui est au cœur du programme de Donald Trump. Le président a également affirmé que les attaques foudroyantes de Musk contre le projet de loi étaient motivées par la proposition d'éliminer les crédits d'impôt à la consommation pour les véhicules électriques. Musk, le directeur général du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O , a déclaré qu'il s'opposait au projet de loi parce qu'il augmenterait les déficits fédéraux. Tesla était en baisse de 9,7 % à 299,73 $, tandis que Trump Media and Technology Group Corp DJT.O a chuté de 4,3 % à 20,94 $.

COMMENTAIRES:

JUAN PEREZ, DIRECTEUR DU TRADING, MONEX USA, WASHINGTON: "Là où il y a des frictions, il peut aussi y avoir de la volatilité. Musk et Trump représentent tous deux une remise en question de la dynamique du pouvoir mondial avec les grandes entreprises qui se rendent compte de ce que cela peut signifier pour moins de réglementation accompagnée de moins de surveillance. Trump et Musk semblent être d'accord sur le fait que leurs actions sont très axées sur l'offre, mais comme Musk a goûté à l'emprise du gouvernement et à la délégation, ses opinions pourraient se renforcer et s'avérer un affront aux objectifs de la Maison-Blanche." "Il semble maintenant que les deux partis s'opposent lorsqu'il s'agit de définir l'"efficacité" et, en fin de compte, le monde des véhicules électriques (VE) sur lequel Musk a tant d'influence n'est pas traité avec des gants doux par un Congrès qui semble se concentrer sur des points qui pourraient ne pas plaire aux grandes entreprises autant qu'elles l'avaient prévu. L'enthousiasme pour les actions a généralement baissé au niveau national, mais nous verrons si Musk est capable d'avoir une influence en tant que guide ou de jouer un rôle pour contrer le discours selon lequel le budget américain et la mentalité en matière de dépenses doivent être fondamentalement changés."

MARK SPIEGEL, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, STANPHYL CAPITAL, NEW YORK: "Je pense que les retombées pour l'action Tesla sont évidentes! Elle a baissé de plus de 9 % ce jour-là, et de manière significative au cours des jours précédents, alors qu'il devenait évident que la relation s'effilochait. Tesla aura de la chance de gagner 1 $/action cette année et ne vaut donc fondamentalement pas plus que 10 $/action contre 300 $ actuellement. Vivre de la 'mouvance', mourir de la 'mouvance'!" "Je ne vois pas de retombées significatives pour le reste du marché, si ce n'est un léger effet sur les indices et les fonds indiciels. Le marché boursier dans son ensemble a de nombreux problèmes, mais Tesla n'en fait pas partie."

BILL STRAZZULLO, STRATÉGE DE MARCHÉ EN CHEF, BELL CURVE TRADING, BOSTON: "Les gens disent qu'Elon Musk essaie juste de défendre le peuple américain et d'autres choses de ce genre. Non, il essaie de se défendre lui-même. Vous savez, il y a des parties de ce projet de loi fiscale qui ne lui plaisent pas, comme la suppression des crédits d'impôt pour les véhicules électriques et d'autres choses de ce genre. À mon avis, c'est en grande partie la raison pour laquelle il y a un désaccord, et non pas parce qu'il essaie de défendre le peuple américain... Je pense aussi qu'il y a un grand embarras avec la DOGE. Selon certains rapports, la DOGE coûtera probablement plus d'argent qu'elle n'en économisera. C'est donc un gros point noir pour Musk et le désaccord est probablement une sorte de couverture pour cela aussi."