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Citadel Securities met en garde contre la fragilité du rebond à Wall Street
information fournie par AOF 18/05/2026 à 21:40

(Zonebourse.com) - Après avoir défendu début avril un scénario favorable aux actions américaines, Scott Rubner, de Citadel Securities, estime désormais que le rebond de Wall Street a profondément modifié l'équilibre des risques.

Dans une note publiée le 7 avril, il décrivait un marché encore fragile, mais redevenu asymétrique à la hausse après une phase de désendettement marquée, un repositionnement défensif des investisseurs et un sentiment très dégradé. Six semaines plus tard, il reste constructif à moyen terme, mais juge le marché beaucoup moins protégé à court terme.

Ce changement de ton vient surtout de la mécanique des flux, qui a cessé d'offrir le même soutien qu'au début du printemps. En avril, la thèse haussière reposait sur un marché sous-détenu, encore couvert et susceptible de bénéficier d'un retour progressif des acheteurs. Aujourd'hui, ces flux sont déjà revenus en force, portés par les rachats d'actions, les ETF passifs, les investisseurs particuliers et les produits à effet de levier.

Les ETF américains ont attiré environ 852 MdsUSD depuis le début de l'année, tandis que les encours des ETF à levier ont atteint un record de 203 MdsUSD, avec une forte concentration sur la technologie. Dans un marché où les couvertures ont été largement réduites, la moindre perte de momentum peut désormais avoir des effets plus marqués. L'exposition des stratégies systématiques s'est fortement reconstituée, la demande de protection à la baisse a reculé et la volatilité implicite à un mois sur le S&P 500 est passée d'environ 26 à 15 en six semaines.

La participation reste en outre étroite, puisque seuls 27% des composants de l'indice ont surperformé le S&P 500 sur les trente dernières séances. À cette fragilité de positionnement s'ajoute un élément de valorisation plus classique, mais potentiellement plus contraignant, à savoir la remontée des rendements longs et l'amélioration des taux réels qui redonnent progressivement de l'attrait aux obligations.

Pour Citadel Securities, le message n'est donc pas celui d'un retournement baissier, mais d'un marché qui a perdu une partie de son asymétrie favorable. Après un rebond d'environ 17% depuis les plus bas, le rapport rendement-risque s'est nettement détérioré selon Scott Rubner. Si la dynamique commence à faiblir, un débouclage des flux acheteurs pourrait rapidement transformer une consolidation ordinaire en correction plus marquée.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 21:40:00.

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