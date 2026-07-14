Citadel Securities juge Wall Street techniquement assaini avant l'épreuve des bénéfices

Le marché américain aborde la seconde moitié de juillet sous un jour radicalement différent de celui d'il y a deux semaines. Dans sa dernière note, le market maker américain Citadel Securities estime que le "reset" technique nécessaire à la poursuite du marché haussier est désormais largement achevé. Neuf des dix indicateurs suivis par ses équipes se sont sensiblement améliorés, permettant aux fondamentaux de reprendre le dessus sur les flux et le positionnement.

Toujours considérée comme le principal soutien structurel du marché américain, la demande des particuliers demeure exceptionnelle. Citadel n'a enregistré aucune séance de vente nette sur sa plateforme d'actions depuis le début du mois, tandis que les achats nets quotidiens atteignent 3,2 fois leur moyenne historique. Juillet s'annonce ainsi comme le deuxième meilleur mois depuis janvier 2020 et le plus vigoureux mois de juillet de son historique. Quelques signes de prudence émergent néanmoins dans les semi-conducteurs, récemment vendus lors des replis, ainsi que sur les options, où les achats de protection ont augmenté.

Sur le plan du positionnement, le recul de 10% des encours des ETF à effet de levier, de 218 à 198 MdsUSD, réduit le risque de rééquilibrages mécaniques susceptibles d'amplifier les mouvements de fin de séance. Les conditions de financement se sont également détendues, avec des spreads à un mois revenus autour de 60 points de base au-dessus du SOFR, le taux interbancaire américain, contre 138 points de base au récent sommet. Citadel considère ainsi que le stress reste concentré sur certains secteurs, facteurs et valeurs, plutôt que systémique.

Sous la surface des indices, la rotation observée depuis plusieurs semaines constitue un autre signal encourageant. Depuis début juin, neuf des quatorze séances de baisse du S&P 500 ont vu une majorité de ses composantes terminer dans le vert. La hausse s'élargit notamment aux services de communication et aux financières, tandis que le Nasdaq 100, la technologie et les semi-conducteurs se négocient sous leurs multiples moyens des dix dernières années.

Après cette normalisation technique, la capacité des entreprises à répondre aux attentes devient désormais la principale inconnue. Le consensus anticipe une croissance de 22,4% des bénéfices par action du S&P 500 au deuxième trimestre, plaçant la barre très haut avant la semaine décisive du 27 juillet. L'enjeu sera particulièrement important pour les semi-conducteurs, dont le poids dans l'indice a bondi de 12% à 18% en un an. Pour Citadel, leurs publications ne constituent plus un simple événement sectoriel, mais un véritable événement pour les indices boursiers.