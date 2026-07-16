Citadel Securities investit 400 millions de dollars dans Crypto.com, dont la valorisation s'élève à 20 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Crypto.com a annoncé jeudi que le teneur de marché Citadel Securities avait investi 400 millions de dollars dans la plateforme d'échange de cryptomonnaies, pour une valorisation de 20 milliards de dollars, dans le cadre de sa toute première levée de fonds auprès d'investisseurs institutionnels.

Au cours de l'année écoulée, les banques, les plateformes d'échange et les gestionnaires d'actifs ont rapidement estompé la frontière entre la finance traditionnelle et les actifs numériques, se précipitant pour se positionner sur les marchés des cryptomonnaies.

Une plus grande clarté réglementaire, une demande institutionnelle en forte hausse et l’adoption croissante d’actifs tokenisés ont incité les poids lourds de la finance à investir dans des infrastructures couvrant les stablecoins, la conservation d’actifs, le trading et les règlements basés sur la blockchain.

Fondée par le milliardaire Ken Griffin, Citadel Securities est l’un des principaux teneurs de marché mondiaux, fournissant de la liquidité dans toutes les classes d’actifs, permettant des transactions efficaces et favorisant le bon fonctionnement des marchés financiers.

"La convergence des marchés financiers traditionnels et de l’infrastructure des actifs numériques constitue une évolution passionnante susceptible d’améliorer encore l’efficacité du marché", a déclaré Jim Esposito, président de Citadel Securities.

Autrefois boudé par de nombreux investisseurs institutionnels à la suite d’une série de faillites très médiatisées , le secteur des cryptomonnaies a opéré un retour en force remarquable.

"L’ampleur de l’opportunité qui s’offre à nous est stupéfiante, alors que la cryptomonnaie devient de plus en plus l’infrastructure de la finance", a déclaré Kris Marszalek, directeur général de Crypto.com.

La société a indiqué que ces capitaux devraient accélérer son expansion dans différentes classes d’actifs, notamment les titres tokenisés et les produits dérivés.

Plusieurs entreprises spécialisées exclusivement dans les cryptomonnaies se sont diversifiées au-delà des actifs numériques ces derniers mois, reflétant une tendance générale à devenir des plateformes financières offrant une gamme complète de services. Coinbase COIN.O a lancé l’année dernière un service de transactions d’actions .

La volatilité des cours reste l’un des principaux obstacles à une adoption plus large des cryptomonnaies. Le bitcoin, largement considéré comme un baromètre du sentiment des investisseurs à l’égard du secteur, a chuté de près de 27 % depuis le début de l’année, les investisseurs, ébranlés par l’ incertitude économique et aux tensions géopolitiques, s’étant tournés vers des valeurs refuges. Selon les données de CoinGecko, le secteur des cryptomonnaies représente actuellement environ 2 300 milliards de dollars. Les dirigeants du secteur affirment que la récente faiblesse ne reflète aucune détérioration de ses fondamentaux.