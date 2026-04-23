Citadel réagit après que Mamdani a présenté le penthouse de Griffin dans une vidéo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Citadel de Ken Griffin s'est opposée à Zohran Mamdani après que le maire de New York a récemment filmé une vidéo devant le penthouse de l'investisseur milliardaire, intitulée "Happy Tax Day, New York. We're taxing the rich."

"Nous comprenons que notre travail acharné et notre succès nous rendent parfois la cible de la rhétorique politique. Mais cela ne doit pas diminuer la fierté que nous éprouvons à créer des entreprises qui continueront à aider la ville de New York à prospérer pendant les décennies à venir", a déclaré Gerald Beeson, directeur général des opérations de Citadel, dans un mémo interne dont Reuters a eu connaissance.