Cisjordanie-Des grands pays européens préoccupés par l'expansion des colonies

PARIS, 16 octobre (Reuters) - La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne se disent très préoccupés par les projets israéliens de construction de nouveaux logements en Cisjordanie occupée, peut-on lire dans une déclaration conjointe des ministères des Affaires étrangères des cinq États. Israël a approuvé cette semaine la construction de plus de 1.300 nouveaux logements à destination des colons en Cisjordanie, ce qui porte à plus de 4.000 le nombre d'habitations de ce type en cours de construction, selon une organisation israélienne de surveillance des colonies. "Nous sommes très préoccupés par la décision prise par les autorités israéliennes de faire construire à des fins de colonisation plus de 4.900 unités de logement en Cisjordanie occupée", indique la déclaration commune. "L'extension des colonies constitue une violation du droit international et remet davantage en question la viabilité de la solution des deux États pour instaurer une paix juste et durable en mettant un terme au conflit israélo-palestinien", ont ajouté les cinq États européens. Les colonies qu'Israël a construites dans les territoires occupés après la guerre de 1967 sont considérées par la plupart des Etats comme illégales et un obstacle à la paix avec les Palestiniens, ce que les États-Unis et Israël contestent. "La suspension des projets visant à annexer certaines parties des territoires palestiniens occupés doit devenir permanente", ajoute la déclaration. Les Palestiniens espèrent construire une partie d'un futur État en Cisjordanie, tandis qu'Israël invoque des liens historiques et bibliques avec la région qui compte environ 450.000 colons et trois millions de Palestiniens. (Sudip Kar-Gupta et Christian Lowe, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

