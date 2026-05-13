Cisco va supprimer environ 4 000 emplois dans le cadre d'une restructuration axée sur l'IA, alors que les commandes sont en forte hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 3 et de précisions sur les commandes au paragraphe 5)

Cisco CSCO.O a annoncé mercredi la suppression de près de 4 000 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à réorienter les investissements vers l'intelligence artificielle et les secteurs de croissance connexes, et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel suite à une forte augmentation des commandes des hyperscalers.

L'action du fabricant d'équipements réseau basé à San Jose, en Californie, a progressé de 15 % en séance prolongée.

“Les entreprises qui s'imposeront à l'ère de l'IA seront celles qui feront preuve de concentration, de réactivité et de la discipline nécessaire pour réorienter en permanence leurs investissements vers les domaines où la demande et la création de valeur à long terme sont les plus fortes”, a déclaré le directeur général Chuck Robbins dans un message publié sur le site web de Cisco.

Cisco a indiqué qu'il réalisait des investissements stratégiques dans les semi-conducteurs, l'optique, la sécurité et l'utilisation de l'IA par ses employés à tous les niveaux de l'entreprise, tout en réduisant ses effectifs dans certains domaines.

La société a enregistré 5,3 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA auprès d'hyperscalers depuis le début de l'exercice fiscal, et a relevé ses prévisions de commandes pour l'ensemble de l'année de 5 milliards à 9 milliards de dollars.

Elle table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 62,8 et 63 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 61,2 à 61,7 milliards de dollars.

Le directeur général Robbins a déclaré que l'entreprise réduirait ses effectifs de moins de 4 000 postes au quatrième trimestre, ce qui représente moins de 5 % de son effectif total.

Au 26 juillet de l'année dernière, elle comptait environ 86 200 employés.

Le plan de restructuration devrait coûter jusqu'à 1 milliard de dollars à Cisco, dont environ 450 millions de dollars seront comptabilisés au quatrième trimestre et le reste au cours de l'exercice 2027.