Cisco: un cadre d'OpenAI nommé au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Cisco a annoncé la nomination de Kevin Weil, le directeur du développement de produit d'OpenAI, au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat.



'Kevin affiche un parcours exceptionnel en ce qui concerne la mise à l'échelle de produits dans l'objectif d'offrir une valeur commerciale significative aux clients', a commenté Chuck Robbins, le PDG de Cisco.



'Nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de son expertise approfondie dans l'IA et l'innovation de produits afin de mener à bien nos initiatives stratégiques et d'accélérer la croissance de Cisco', a-t-il ajouté.



Avant son arrivée chez OpenAI, Kevin Weil - qui a obtenu une maîtrise en physique et en mathématiques à Harvard puis un master en sciences à Stanford University - avait créé la cryptomonnaie Libra.



Il a également été le vice-président en charge du produit chez Instagram et chez Twitter.





