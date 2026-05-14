Cisco Systems relève ses prévisions après une envolée des commandes liées à l'IA
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 17:05
Cisco Systems a dépassé les attentes de Wall Street au troisième trimestre fiscal, porté par l'accélération des investissements dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.
Le groupe américain a enregistré un chiffre d'affaires de 15,84 milliards de dollars sur la période close le 25 avril, contre 15,56 MdsUSD anticipés par les analystes. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,06 USD, également supérieur au consensus.
Sur un an, les revenus ont progressé de 12%, tandis que le bénéfice net a bondi à 3,37 MdsUSD de dollars, contre 2,49 MdsUSD un an plus tôt.
Cisco a également publié des perspectives supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre fiscal. Le groupe table sur un bénéfice ajusté compris entre 1,16 et 1,18 USD par action, ainsi que sur un chiffre d'affaires allant de 16,7 à 16,9 MdsUSD.
La dynamique reste particulièrement forte dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Depuis le début de l'exercice, Cisco a enregistré 5,3 MdsUSD de commandes provenant des hyperscalers et des projets IA. Le groupe a ainsi relevé son objectif annuel de commandes dans ce segment à 9 MdsUSD, contre 5 MdsUSD précédemment. Il vise désormais 4 MdsUSD de revenus liés à l'IA.
Longtemps considéré comme en retrait dans la course aux centres de données pour l'intelligence artificielle, Cisco semble désormais bénéficier d'un regain d'intérêt des investisseurs.
Le groupe a notamment dévoilé au cours du trimestre une nouvelle génération de commutateurs et de routeurs reposant sur ses derniers processeurs réseau. L'activité Réseaux a fortement contribué à cette performance, avec des revenus en hausse de 25% à 8,82 MdsUSD. Les revenus de la cybersécurité sont restés stables autour de 2 MdsUSD.
Par ailleurs, le groupe a annoncé la suppression de près de 4 000 postes dans le cadre d'une restructuration destinée à redéployer ses investissements vers l'intelligence artificielle et les activités à fort potentiel de croissance.
Bank of America toujours à l'achat
BofA Securities maintient ainsi sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours de 95 à 114 USD, tout en reconnaissant que la valorisation du titre est désormais plus exigeante.
La banque considère que le cycle de reprise des équipements réseaux s'étend désormais au-delà des acteurs du cloud et gagne progressivement les entreprises traditionnelles.
Le titre Cisco bondit de 25% sur une semaine et flambe de 50% depuis le début de l'année.
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