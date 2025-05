Cisco Systems: objectifs relevés pour 2024-25 information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 10:28









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Cisco Systems a indiqué mercredi soir relever ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2024-25, objectifs intégrant pourtant un impact estimé des droits de douane.



Le fournisseur de technologies de réseaux anticipe désormais un BPA ajusté (non GAAP) de 3,77 à 3,79 dollars et des revenus de 56,5 à 56,7 milliards, à comparer à des fourchettes-cibles précédentes de 3,68-3,74 dollars et de 56-56,5 milliards.



Sur son troisième trimestre comptable, Cisco a engrangé un BPA ajusté en hausse de 9% à 0,96 dollar, pour des revenus en croissance de 11% à 14,1 milliards, surpassant dans les deux cas les bornes hautes de ses fourchettes-cibles.



'Les commandes en infrastructures d'IA reçues de la part de nos clients à l'échelle du Web ont dépassé les 600 millions de dollars, dépassant notre objectif du milliard de dollars avec un trimestre d'avance', met en avant le groupe.





