Cisco : ses ventes annuelles ont progressé de 11%

(AOF) - Entreprise informatique américaine, Cisco a terminé l'exercice 2022/2023 avec un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Ses revenus ont progressé de 11% à 57 milliards de dollars sur un an. Sur ce trimestre, son bénéfice par action (GAAP) de 0,97 cents est en progression de 43 % par rapport à l'année précédente. Sur ce trimestre, son flux de trésorerie opérationnel à 6 milliards de dollars est en augmentation de 62 %.

Quant à ses prévisions pour le premier trimestre de l'exercice 2023/2024, Cisco vise un chiffre d'affaires compris entre 14,5 et 14,7 milliards de dollars et un bénéfice par action (GAAP) entre 0,79 et 0,84 cents.

La société s'attend, par ailleurs, à des recettes allant de 57 à 58,2 milliards de dollars et à un bénéfice par action (GAAP) entre 3,19 et 3,32 dollars.

