Cisco s'allie à Orange Business pour des solutions PQC
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:55

Orange Business et Cisco annoncent une collaboration pour proposer des solutions réseau sécurisées par cryptographie post-quantique (PQC), protégeant les flux des entreprises et du secteur public face aux futures menaces liées à l'informatique quantique.

Avec la PQC, les données sensibles circulant entre entreprises, cloud et centres de données restent protégées contre les risques futurs, y compris les attaques de type "Harvest Now, Decrypt Later", indiquent les 2 groupes.

Orange Business affirme devenir ainsi le premier fournisseur européen à offrir des services WAN mondiaux sécurisés par PQC, grâce aux routeurs Cisco 8000 Series conçus pour l'ère quantique.

Le groupe français ajoute que les services WAN sécurisés par PQC sont déjà disponibles, et que les services Cisco SD-WAN gérés par Orange Business le seront commercialement au 3e trimestre 2026.

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
87,8500 USD NASDAQ +1,23%
