Cisco revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Cisco Systems CSCO.O a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, sous l'effet de la vigueur des dépenses des entreprises pour ses équipements de réseau dans le contexte du boom de l'intelligence artificielle.

Une augmentation des investissements dans les centres de données, alimentée par les besoins des entreprises technologiques en matière d'infrastructure informatique d'IA, a entraîné une forte demande pour les produits de réseau de base de Cisco, tels que les commutateurs et les routeurs.

Les entreprises devraient s'assurer que leurs réseaux de campus sont "prêts pour l'IA", car la préparation de l'infrastructure sera cruciale pour les charges de travail de l'ère de l'IA et les besoins de modernisation à travers les systèmes de commutation, sans fil et IoT.

L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait désormais un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 61,2 et 61,7 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 60,2 à 61 milliards de dollars.

Ciscoprévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 4,13 et 4,17 dollars pour son exercice fiscal en cours, contre une projection précédente de 4,08 à 4,14 dollars par action.