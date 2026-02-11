 Aller au contenu principal
Cisco revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles
11/02/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cisco Systems CSCO.O a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, sous l'effet de la vigueur des dépenses des entreprises pour ses équipements de réseau, dans un contexte de boom de l'intelligence artificielle.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 61,2 et 61,7 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 60,2 à 61 milliards de dollars.

