Cisco relève ses prévisions annuelles grâce à l'essor de l'IA
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 22:37
Les produits clés du groupe, tels que les commutateurs et les routeurs, sont au coeur de cette dynamique. De nombreuses entreprises s'attachent à rendre leurs réseaux plus performants pour intégrer les nouvelles charges de travail induites par l'IA, allant des systèmes de commutation aux réseaux sans fil, en passant par les objets connectés. Cette modernisation est devenue une priorité stratégique dans de nombreux secteurs.
Cisco prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 61,2 et 61,7 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 60,2 à 61 milliards. Le bénéfice par action est attendu entre 4,13 et 4,17 dollars, contre une estimation antérieure de 4,08 à 4,14 dollars. Ces prévisions reflètent l'optimisme du groupe quant à la poursuite de la croissance tirée par les besoins technologiques liés à l'IA.
Valeurs associées
|85,5400 USD
|NASDAQ
|-0,87%
A lire aussi
-
La police canadienne a annoncé mercredi que la personne soupçonnée de la tuerie de Tumbler Ridge, qui a fait huit morts dans l'ouest du pays la veille, était une habitante de la localité âgée de 18 ans, responsable d'un acte d'"une cruauté inouïe" selon le Premier ... Lire la suite
-
Le ministre américain de l'Energie Chris Wright a promis une "augmentation spectaculaire" de la production de pétrole au Venezuela, à l'issue d'une rencontre mercredi à Caracas avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez qui a évoqué un "partenariat productif ... Lire la suite
-
par Matt Spetalnick, Maayan Lubell et Trevor Hunnicutt Le président américain Donald Trump a déclaré avoir informé mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu'il recevait à la Maison blanche, de sa volonté de poursuivre les discussions sur le ... Lire la suite
-
par Sinéad Carew et Twesha Dikshit La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après la publication d'un rapport meilleur qu'attendu sur le marché du travail américain, qui a rassuré les investisseurs sur la santé de l'économie tout en alimentant la crainte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer