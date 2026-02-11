 Aller au contenu principal
Cisco relève ses prévisions annuelles grâce à l'essor de l'IA
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 22:37

Cisco Systems a annoncé une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, porté par une forte demande en équipements réseau. L'entreprise bénéficie de l'intensification des investissements dans les centres de données, alors que les besoins en infrastructures de calcul augmentent avec la généralisation des usages liés à l'intelligence artificielle.

Les produits clés du groupe, tels que les commutateurs et les routeurs, sont au coeur de cette dynamique. De nombreuses entreprises s'attachent à rendre leurs réseaux plus performants pour intégrer les nouvelles charges de travail induites par l'IA, allant des systèmes de commutation aux réseaux sans fil, en passant par les objets connectés. Cette modernisation est devenue une priorité stratégique dans de nombreux secteurs.

Cisco prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 61,2 et 61,7 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 60,2 à 61 milliards. Le bénéfice par action est attendu entre 4,13 et 4,17 dollars, contre une estimation antérieure de 4,08 à 4,14 dollars. Ces prévisions reflètent l'optimisme du groupe quant à la poursuite de la croissance tirée par les besoins technologiques liés à l'IA.

